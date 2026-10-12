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교량 점검 드론 보는 오세훈

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-10-12 13:15
입력 2026-10-12 13:15
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오세훈 서울시장이 12일 서울 용산 노들섬에서 교랑하부 지지대인 거더(Girder) 모형내부에 자율비행 드론의 교량 점검 시연을 참관하고 있다. 2026.10.12 도준석 전문기자
오세훈 서울시장이 12일 서울 용산 노들섬에서 교랑하부 지지대인 거더(Girder) 모형내부에 자율비행 드론의 교량 점검 시연을 참관하고 있다. 2026.10.12 도준석 전문기자

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오세훈 서울시장이 12일 서울 용산 노들섬에서 교랑하부 지지대인 거더(Girder) 모형내부에 자율비행 드론의 교량 점검 시연을 참관하고 있다.

도준석 전문기자
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