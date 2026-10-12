사회 교량 점검 드론 보는 오세훈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/12/20261012500109 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-12 13:15 입력 2026-10-12 13:15 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 오세훈 서울시장이 12일 서울 용산 노들섬에서 교랑하부 지지대인 거더(Girder) 모형내부에 자율비행 드론의 교량 점검 시연을 참관하고 있다. 2026.10.12 도준석 전문기자 김기덕 서울시의원, 전국장애인파크골프대회서 모두의 생활체육환경 강조 서울시의회 바로가기 오세훈 서울시장이 12일 서울 용산 노들섬에서 교랑하부 지지대인 거더(Girder) 모형내부에 자율비행 드론의 교량 점검 시연을 참관하고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 오세훈 시장이 참관한 시연의 주체는? 자율비행 드론 점검 작업자