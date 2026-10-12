부산박물관, 국보 ‘백자청화 산수화 조문 항아리’ 등 80점 전시

13일~12월 13일 교류기획전 ‘조선의 정원, 마음을 심고 풍경에 노닐다’

이미지 확대 국보 ‘백자청화산수화조문항아리’. 부산박물관 제공

세줄 요약 조선 선비 정원 문화 조명 전시 개최

국보·보물 포함 80여 점 유물 공개

의원·차경·계회로 정원 미학 소개

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산박물관은 13일부터 12월 13일까지 조선시대 선비들의 정원 문화를 조명하는 2026년 교류기획전 ‘조선의 정원, 마음을 심고 풍경에 노닐다’를 개최한다.백자청화 산수화 조문 항아리(국보), 독서당계회도(보물), 정조 필 파초도와 국화도(보물), 양화소록 등 조선시대 정원 문화의 정수를 담은 80여 점의 유물이 전시된다.전시는 3부로 구성된다. ‘1부 마음을 심다’에서는 옛 선현들의 고사 속 상상의 정원인 ‘의원’(意園)을 통해 선비들이 정원에 담고자 했던 삶의 지향점을 살핀다.‘2부 자연을 들이다’에서는 바깥의 산세와 숲을 정원의 일부로 끌어들이는 ‘차경(借景)’의 미학을 다루고, ‘3부 풍경에 노닐다’에서는 계회(契會) 등 정원에서 벗들과 어울려 시·서·화와 예술적 취향을 나누던 문인들의 모습을 전한다.이 밖에 전시 도입부에 네모난 연못에 둥근 섬을 만든 ‘방지원도’ 연출물, 실감 영상 ‘별서에서의 하루’, 밀랍으로 만든 ‘윤회매’(궁중채화장 황수로 작) 작품 등 다채로운 볼거리를 선보인다.전시는 무료이며, 휴관일(매주 월요일)을 제외하고 오전 9시부터 오후 6시까지 관람할 수 있다.부산 신정훈 기자