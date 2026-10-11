원인 규명될까…영덕 풍력발전기 화재 6개월 만에 합동감식

세줄 요약 영덕 풍력발전기 화재 원인 규명 위한 합동감식

정비 작업 중 근로자 3명 사망, 6개월 만에 진행

80m 높이·강풍 탓에 현장 감식 준비 지연

이미지 확대 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지에서 지난 3월 23일 풍력발전기에 화재가 발생한 모습. 독자 제공

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정비 작업을 하다 근로자 3명이 숨진 경북 영덕 풍력발전기 화재의 원인을 규명하기 위한 관계 기관 합동감식이 진행된다.경북경찰청 광역범죄수사대는 오는 12일 영덕군 창포리 풍력발전단지 화재 현장에서 합동감식을 한다고 11일 밝혔다. 지난 3월 23일 화재가 발생한 지 6개월여 만이다.감식에는 경찰과 국립과학수사연구원, 고용노동부, 한국산업안전공단, 소방 등 관계 기관이 참여한다.경찰은 “사고 현장이 지상 약 80m 높이에 있어 대형 크레인 등 중장비 진입로를 새로 만들어야 했고, 강한 바람으로 인한 안전 확보 대책이 필요해 현장 감식이 늦어졌다”고 설명했다.당시 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 불이 나 정비 작업 중이던 근로자 3명이 사망했다.경찰은 정확한 감식 내용과 최종 수사 결과를 추후에 공개할 방침이다.안동 김형엽 기자