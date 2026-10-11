[속보] 장모 살해후 아내 납치해 달아난 20대男, 강원 야산서 긴급체포

세줄 요약
- 송파구 장모 살해 뒤 아내 납치 도주
- 강원 양양군 야산에서 20대 남성 긴급 체포
- 납치됐던 아내 무사 발견, 수사 진행
경찰은 서울 송파구에서 장모를 살해한 후 아내를 납치해 도주한 20대 남성 A씨를 강원 야산에서 긴급 체포했다고 11일 밝혔다.
서울 송파경찰서는 이날 오후 12시 40분쯤 강원 양양군의 한 야산에서 A씨를 체포해 압송 중이다.
A씨는 이날 새벽 5시 40분쯤 서울 문정동에 있는 아내 거주지를 찾아가 장모인 50대 여성을 흉기로 살해한 후 아내를 납치해 차량으로 달아난 혐의를 받는다.
A씨는 아내와 이혼 소송을 진행하면서 별거 중이었던 것으로 전해졌다.
납치됐던 여성은 무사히 발견된 것으로 알려졌다.
권윤희 기자
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