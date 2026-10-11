[속보]행안장관 “임은정 광주중수청장 감찰 지시…정치 기관으로 착각”

세줄 요약 윤호중 장관, 임은정 청장 공개 비판에 감찰 지시

중수청을 정치기관으로 착각했다며 강한 우려 표명

후보자 검증은 대통령·국회가 법에 따라 진행 강조

이미지 확대 부산 금정구ㆍ경기 동두천시ㆍ경남 통영 인구감소지역 재지정 윤호중 행정안전부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

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윤호중 행정안전부 장관이 11일 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자를 공개 비판한 임은정 광주지방중수청장에 대해 “감찰에 착수할 것을 중수청에 지시하겠다”고 말했다.윤 장관은 이날 SNS에 올린 게시글에서 “임 청장은 중수청을 수사하는 기관이 아니라 정치하는 기관으로 착각하고 있는 것 같다”며 이같이 밝혔다.그는 “공직부패와 경제, 사이버, 마약범죄 등 우리 사회의 정의를 바로 세우기 위해 신설되는 기관의 간부가 중수청장 후보에 대한 지적질에 골몰하는 모습을 우려하는 눈으로 보시는 국민들이 많다”며 “과거 검찰의 정치개입과 집단행동 등 잘못된 관행이 중수청으로 옮겨오는 것이 아닌지 걱정”이라고 비판했다.이어 “중수청장 후보자의 검증은 임명권자인 대통령과 인사청문회를 책임진 국회가 헌법과 법률에 따라 진행하게 될 것”이라며 “중수청이 고위공직자로서의 품위와 기관의 사명에 걸맞지 않은 행동에 대해 기강을 세우는 일을 소홀히 하지 않는 것 역시, 주권자인 국민이 명령한 검찰개혁의 한 부분이 될 것”이라고 덧붙였다.중수청법 6조에 따르면 ‘행안부 장관은 일반적으로 중수청과 그 소속 직원들을 지휘·감독한다. 다만, 구체적 사건에 대해서는 중대범죄수사청장만을 지휘·감독한다’고 규정하고 있다.앞서 임 청장은 자신의 페이스북에 글을 올려 “초대 중수청장은 1호 중수청 수사관이다. 반면교사로 삼아야 할 사람이 1호가 되면 안 되는 것”이라며 김 후보자를 공개 비판해 왔다.하종민 기자