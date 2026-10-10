메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[속보] 서울 대학서 20대 여성 흉기로 찌르고 해외 도주…영국인 현지 검거

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
윤예림 기자
수정 2026-10-10 13:26
입력 2026-10-10 13:23
세줄 요약
  • 서울 대학서 20대 여성 흉기 피습 사건 발생
  • 영국 국적 피의자 해외 도주 뒤 현지 검거
  • 인터폴 공조와 적색수배로 소재지 특정
이미지 확대
서울 서대문구에 있는 경찰청. 서울신문DB
서울 서대문구에 있는 경찰청. 서울신문DB


서울 시내 대학교에서 지인 여성을 흉기로 찌른 뒤 해외로 도주한 영국인 남성이 현지 당국에 붙잡혔다.

한국 경찰청은 10일 살인미수 혐의를 받는 영국 국적 피의자 A씨를 지난 8일(현지시간) 영국에서 검거했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 29일 서울 시내 한 대학교에서 지인인 20대 여성의 목을 흉기로 찌른 뒤 해외로 도주한 혐의를 받는다. 피해 여성은 목 부위에 가벼운 상처를 입었다.

경찰은 사건 발생 직후 인터폴(국제형사경찰기구) 적색수배서를 발부했으며, 인터폴과의 공조를 통해 A씨가 영국에 입국한 사실을 확인했다.

이후 영국에 파견된 한국 경찰주재관이 영국 국가범죄인인도 전담대(NEU)와 긴밀하게 협조한 끝에 A씨의 소재지를 특정했고, 해외 도주 9일 만에 검거에 성공했다.



경찰청은 “법무부 등 관계기관과 협조해 범죄인 인도 절차를 통한 A씨의 국내 송환을 신속히 추진할 예정”이라고 밝혔다.

윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
A씨가 해외 도주 후 검거되기까지 소요된 기간은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기