[속보]대구서 마트 천장 붕괴…36명 부상

세줄 요약 대구 마트 천장 붕괴, 36명 경상 발생

직원·고객 66명 대피, 9명 병원 이송

소방 5분 만에 도착, 고립자 없이 수색

이미지 확대 10일 오전 10시 16분쯤 대구 북구 관음동의 한 마트에서 천장이 무너져 소방당국이 구조 작업을 벌이고 있다. 대구소방안전본부 제공

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대구의 한 마트에서 천장이 무너져 30여 명이 다치는 사고가 났다.10일 대구소방안전본부에 따르면 이날 오전 10시 16분쯤 북구 관음동에 있는 한 마트에서 천장 일부가 붕괴했다.이 사고로 마트 직원과 고객 등 66명이 대피했다. 이 중 36명이 경상을 입었으며 9명은 인근 병원으로 옮겨졌다.‘건물 천장이 무너졌다’는 신고를 받은 소방 당국은 5분 만에 도착해 구조작업을 벌였다. 현장에는 구급차 등 차량 18대와 인력 55명이 투입됐다.구조대가 현장을 수색한 결과, 내부에 고립된 사람은 없는 것으로 알려졌다.경찰과 소방 당국은 정확한 붕괴 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.대구 민경석 기자