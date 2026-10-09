충북도교육청 청렴 가이드북 제작...위험요인과 대응방법 담아

세줄 요약 청렴 ON 365 가이드북 제작

현장 사례 중심 법령·대응 정리

5대 청렴 분야 위험요인 수록

이미지 확대 충북도교육청이 제작한 청렴 ON 365 가이드북. 충북도교육청 제공.

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충북도교육청은 교육현장에서 바로 활용할 수 있는 ‘청렴 ON 365’ 가이드북을 제작했다고 9일 밝혔다.이 가이드북은 청렴 법령 나열에 그치지 않고 학교와 교육행정 현장에서 발생할 수 있는 상황을 중심으로 필요한 법령과 점검사항, 대응 방법까지 담았다.청탁금지법 공무원 행동강령, 이해충돌방지법 등 주요 법령과 함께 현장에서 자주 묻는 질문과 사례를 제시했다.충북교육청이 집중 관리하는 5대 청렴 도약 분야인 공사관리·감독, 현장체험학습, 학교운동부, 방과후 돌봄, 계약(물품·용역·급식)에 대해선 주요 위험요인과 행동기준, 점검사항을 꼼꼼하게 정리했다.갑질 근절과 공정채용, 상호존중, 불법찬조금 근절 등 조직문화 관련 내용도 수록했다.업무 처리 전 스스로 점검할 수 있는 ‘30초 청렴 판단법’과 ‘청렴 위험신호 15’도 담았다.가이드북과 교육자료는 충북교육청 누리집(www.cbe.go.kr) ‘열린마당-청렴봉사행정-청렴교육방’에서 확인할 수 있다.도교육청 관계자는 “청렴 실천은 실제 업무에서 올바른 기준을 확인하고 적용하는 것이 중요하다”라며 “가이드북이 청렴 위험요인을 스스로 점검하는 길잡이가 되길 바란다”고 말했다.청주 남인우 기자