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누리호 타고 우주 간 ‘대전샛 1’ 교신 성공…정상 작동

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-10-09 11:09
입력 2026-10-09 11:09
세줄 요약
  • 대전샛-1, 6차 시도 끝 양방향 교신 성공
  • 시스템·전력·자세제어 등 정상 작동 확인
  • 지역 우주기술 실증과 임무 수행 본격화
6차 교신 시도 끝에 양방향 교신 성공
“지역 우주기술 실증 본격화“
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한국형 발사체 누리호 5호기가 전남광주 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 7일 낮 12시 25분에 연기를 분출하며 발사되고 있다. 서울신문DB
한국형 발사체 누리호 5호기가 전남광주 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 7일 낮 12시 25분에 연기를 분출하며 발사되고 있다. 서울신문DB


대전시는 누리호 5차 탑재돼 우주로 향한 대전샛-1(DaejeonSAT-1)이 지상국과의 최초 교신에 성공했다​고 9일 밝혔다.

시에 따르면 대전샛-1은 발사 후 예정된 절차에 따라 우주 공간에서 위성 자세를 안정화하고 지상국과의 통신 연결을 시도해 8일 23시 20분 6차 교신 시도 끝에 양방향 교신에 성공했다.

대전샛-1은 시스템 운용 모드, 배터리 팩, 자세제어 모드, 위성체 EOC 카메라의 지구 방향 여부, 위성체 자세 회전 각속도, GPS 정보 수신 및 자세제어 상태 등 모두 정상 작동 중이다.

대전샛-1에는 지역 기업들이 개발한 전자광학카메라, 태양전지판, 전력제어장치, 우주용 메모리 등 핵심기술​이 적용돼 있다.

시는 대전샛-1의 위성 상태와 통신·전력·자세제어 등 주요 시스템을 단계적으로 점검하고, 위성 운용이 안정화되면 지구 관측 등 본격적인 임무 수행에 들어갈 계획이다.



허태정 대전시장은 “대전샛-1은 끝이 아니라 대전 우주산업의 새로운 출발점”이라며 “연구개발특구의 기술력과 지역 기업 혁신역량을 연결해 대전을 대한민국 우주산업 중심도시로 만들겠다”고 강조했다.

대전 이종익 기자
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