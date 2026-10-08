금융권 해커, 중국 광둥성 사는 26세 추정… AI에 ‘단서’ 남겼다

‘클로드 코드’에 학력·거주지 등 입력

탈취한 금융정보 판매 방법도 문의

홍콩 서버 활용·여러 AI 모델 동원

경찰 “진위 확인 필요”… 추적 속도

이미지 확대 최근 금융권 해킹 사고가 발생한 가운데 5일 서울 시내 한 건물 내에 설치된 은행 ATM기. 2026.10.5 연합뉴스

세줄 요약 중국 광둥성 거주 26세 해커 가능성 제기

클로드 코드 입력 기록서 신원 단서 포착

경찰·금융당국, 진위 확인하며 추적 강화

2026-10-09 5면

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최근 인공지능(AI)을 활용해 국내 금융권을 연쇄 공격한 해커가 중국 광둥성에 거주하는 26세 인물일 가능성이 제기됐다. 이번 해킹 사태에서 해커 신원과 관련한 구체적인 단서가 포착된 것은 처음이다. 경찰과 금융당국은 해당 정보의 진위 여부를 포함해 해커의 추적에 속도를 내고 있다.미국 사이버보안 기업 크라우드스트라이크는 7일(현지시간) 한국 금융권을 겨냥한 AI 해킹에 대해 분석한 보고서에서 해커가 중국 광둥성 마오밍시에 사는 26세 인물일 가능성이 있다고 밝혔다. 해커가 미국 앤스로픽의 AI 코딩 도구 ‘클로드 코드’에 보안 연구자 이력서 작성을 요청하면서 이름의 영문 머릿글자 ‘YY’와 전화번호, 텔레그램 계정, 학력(화난이공대), 거주지 등을 직접 입력한 기록이 확인됐다.해커는 클로드에 한국에서 탈취한 금융 정보를 어디서 판매할 수 있는지, 한국어 텔레그램 데이터 판매방을 어떻게 찾을 수 있는지도 문의한 것으로 나타났다. 이력서에 입력된 해커의 텔레그램 계정은 중국 결제 플랫폼 등을 겨냥한 다른 사이버 공격 정황에서도 등장한 것으로 알려졌다.다만 해당 개인정보가 실제 해커의 것인지는 확인되지 않았다. 해커가 처음 입력한 생년월일은 2007년 9월 22일로, 26세라는 나이와 일치하지 않았다. 타인의 정보를 도용하거나 허위 정보를 입력했을 가능성도 제기된다. 크라우드스트라이크 역시 현재 확보된 정보만으로 신원을 확정할 수는 없다고 선을 그었다. 해커로 지목된 텔레그램 계정 사용자 ‘YY’도 자신은 이번 해킹과 무관하다며 사실을 부인한 것으로 전해졌다.신원에 대한 진위 여부와 별개로 이번 해킹에는 여러 서버와 AI 모델이 동원된 것으로 분석됐다. 보고서에 따르면 해커는 홍콩 소재 서버를 공격 지휘에 활용하고, 별도 서버에서 중국산 오픈소스 침투테스트 도구 ‘아르텍스’(ARTEX)를 구동해 국내 금융사를 공격했다. 아르텍스에는 중국 AI 모델 ‘딥시크 v4.1-플래시’가 주로 쓰였으며, ‘GLM-5.3’과 ‘그록 4.6’ 등 다른 AI 모델도 활용됐다. 공격 경로를 숨기기 위해 9개의 우회용 인터넷주소(IP)를 사용한 정황도 확인됐다.이번 해킹 사태는 지난달 말부터 이달 초까지 신한·KB국민·하나·BNK부산은행과 예가람·웰컴저축은행, 현대캐피탈 등 7개 금융사에서 잇따라 침해 사고가 확인되면서 불거졌다. 금융당국은 공격에 사용된 IP는 서로 달랐지만 동일한 공격자가 IP를 바꿔가며 유사한 수법으로 여러 금융사를 공격한 정황을 포착했다.경찰은 해커의 국적과 활동 지역, 단독 또는 조직적 범행 가능성 등을 모두 열어두고 추적 중이다. 경찰 관계자는 “크라우드스트라이크가 공개한 신원 정보도 수사 단서로 보고 있지만, 진위 확인이 필요하다”고 말했다.경찰은 앞서 이번 사건과 관련해 IP 28개를 확보해 분석에 착수했다. 이 가운데 상당수가 실제 위치를 숨기기 위한 우회용인 것으로 파악하고 나머지 IP도 분석 중이다. IP 소재지만으로 실제 공격자의 위치를 단정하기 어려운 만큼 국제공조를 통한 공격 경로 추적도 이어가고 있다.임태환·서유미 기자