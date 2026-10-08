이화영 “대통령에 불만·가석방 요구, 진의와 달라”

김광민 변호사 주장 하룻만에 번복

세줄 요약 이화영, 대통령 불만·가석방 보도 직접 부인

자필 입장문 공개, 변호인 발언 정정

쌍방울 사건 관련 검찰·법원 비판 이어감

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이재명 대통령에게 불만을 품고 가석방을 요구했다는 보도로 논란이 된 이화영 전 경기도 평화부지사가 “진의와 다르다”며 직접 해명에 나섰다.이 전 부지사의 변호인 김현철 변호사는 8일 수원구치소에 수감 중인 이 전 부지사가 작성한 자필 입장문을 공개했다.이 전 부지사는 입장문에서 “변호인(김광민)이 오랜 수형생활을 지켜보며 안타까운 마음을 토로한 것 같다”며 “저의 진의와 다른 부분이 있어 정정한다”고 밝혔다. 이어 “조작된 누명으로 고통받는 대통령님의 고뇌에도 공감한다”고 덧붙였다.앞서 김광민 변호사는 전날 “이 전 부지사가 이 대통령에게 매우 화가 나 있으며, 가석방을 요청했지만 움직임이 없다”고 주장했다.이 전 부지사는 쌍방울 대북송금 사건과 관련해서도 “검찰이 조작하고 법원이 이를 완성했다”며 수원지검 검사들에 대한 특검 수사와 법원 개혁을 촉구했다.이 전 부지사는 쌍방울그룹 뇌물 수수와 대북송금 공모 혐의로 징역 7년 8개월이 확정돼 복역 중이다. 지난 6월에는 이른바 ‘연어 술파티’ 관련 위증 혐의로 징역 4개월을 추가로 선고받았다.한상봉 기자