시행 200일 맞은 통합돌봄…포항시, ‘맞춤형 돌봄망’ 구축

세줄 요약 통합돌봄 200일, 포항형 맞춤 돌봄망 구축

병원안심동행·방문의료센터 등 서비스 확대

민관 협의체 출범으로 연계 체계 강화

이미지 확대 통합돌봄 시행 이후 경북 포항시가 실시하고 있는 병원안심동행. 포항시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 포항시가 통합돌봄 시행 이후 맞춤형 서비스 제공으로 지역 사회 돌봄망 체계를 촘촘히 구축하고 있다.시는 시행 200일을 맞은 ‘ALL GOOD 통합돌봄’을 통해 일상에서 필요한 지원을 이어가고 있다고 8일 밝혔다.지난 3월 27일 통합돌봄 전면 시행 이후 시는 지역 의료·복지 자원을 연계해 시민이 살던 곳에서 필요한 서비스를 받을 수 있는 통합돌봄 체계를 구축해 왔다. 올해 9월 말 기준 누적 1022명에게 약 1만 1000건의 맞춤형 통합돌봄 서비스를 제공했다.가장 눈에 띄는 서비스는 경북 최초로 시행한 ‘병원안심동행’이다. 전용 차량과 동행 인력이 병원 이동부터 접수·진료, 귀가까지 함께한다. 혼자 병원을 이용하기 어려운 시민의 부담을 덜고 퇴원 환자의 안전한 귀가를 돕는다.지난 7월에는 전국 최초로 공공의료원 기반의 ‘포항시 방문의료센터’를 개소했다. 다학제 팀이 거동이 불편한 시민의 집을 찾아 건강상태를 살피고 필요한 의료서비스와 복지·돌봄 서비스를 연계한다. 기존 민간 방문의료와 공공 방문의료를 상호 보완하는 지역 의료체계로 자리매김하고 있다.일상생활을 돕는 서비스도 확대하고 있다. 건강 상태와 돌봄 필요도에 따라 영양도시락, 가사·돌봄, 주거환경 개선 등을 연계한다. 특히 전국 최초로 추진하는 ‘삼킴(연하)운동 지원’은 음식물을 씹고 삼키는 데 어려움을 겪는 어르신의 구강·삼킴 기능을 유지·개선하고 건강한 식생활을 돕는 서비스다.통합돌봄을 뒷받침할 민관 협력체계도 마련했다. 지난 8월 의료·보건·요양·돌봄 분야 전문가 20명이 참여하는 ‘제1기 통합지원협의체’를 출범시키고 통합돌봄 정책과 서비스 연계를 위한 협력을 강화하고 있다.박용선 포항시장은 “통합돌봄의 진정한 성과는 시민 한 분 한 분이 살던 곳에서 안심하고 일상을 이어가는 데 있다”며 “의료와 돌봄을 촘촘히 연결해 시민 누구나 살던 곳에서 더 오래, 건강하게 살아가는 ‘올굿 포항’을 만들어 가겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자