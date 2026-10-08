화성시환경재단, ESG 경영체계 4종 인증 획득

이미지 확대 엄진엽(왼쪽 세 번째) 중소벤처기업인증원 원장, 정승호(왼쪽 네 번째) 화성시환경재단 대표이사가 ISO 14001(환경)·45001(안전보건)·37001(부패방지) 및 HRMS(인권경영) 인증 수여식에서 인증서 수여 후 양 기관 주요 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 화성시환경재단 제공

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화성시환경재단은 8일 재단 회의실에서 인증 수여식을 통해 국제표준 ISO 14001(환경경영시스템), ISO 37001(부패방지경영시스템), ISO 45001(안전보건경영시스템), HRMS(인권경영시스템) 등 4개 분야 인증을 중소벤처기업인증원으로부터 동시에 획득했다고 밝혔다.재단은 ISO 14001을 통해 환경영향과 환경성과를 관리하고, ISO 37001로 부패 위험을 예방하는 투명경영 체계를 마련했다. 또한 ISO 45001을 바탕으로 산업재해 예방과 안전한 근무환경을 조성하고, HRMS를 통해 인권 존중과 인권침해 예방 체계를 구축했다.재단 관계자는 “이번 인증을 계기로 ‘화성의 넷-제로를 시민과 함께 만드는 환경파트너’라는 비전 실현과 함께 환경 전문기관으로서의 전문성과 공공기관의 사회적 책임을 강화할 계획”이라면서 “인증 이후에도 분야별 운영 상황을 지속적으로 점검하고 개선과제를 발굴해 조직문화에 ESG 경영을 정착시키겠다”고 밝혔다.김태곤 리포터