“감기 빨리 낳아” 연인이 자꾸 이런다면…여성 70%는 ‘이별’ [돋보기]

한글날 앞두고 연인 간 맞춤법 인식 조사

여성 70.9% “반복해서 틀리면 이별 이해”

‘쾌청’ 뜻 몰라 벌어진 해프닝도 재조명

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세줄 요약 여성 70.9%, 맞춤법 이유 이별 이해

호감 저하·대화 중단 경험도 다수

최다 오답은 ‘감기 빨리 낳았으면’

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한글날을 앞두고 연인의 반복적인 맞춤법 실수가 이별까지 고려할 만한 이유가 될 수 있다는 설문조사 결과가 나왔다. 특히 여성 응답자 10명 중 7명은 상대방이 맞춤법을 계속 틀린다는 이유로 헤어지는 것을 이해한다고 답했다.8일 소셜 데이팅앱 위피(WIPPY)를 운영하는 엔라이즈에 따르면 위피 이용자 518명을 대상으로 ‘연애 상대의 맞춤법에 대한 인식’을 조사한 결과, 여성 응답자의 70.9%가 연인의 반복적인 맞춤법 오류를 이유로 한 이별을 이해한다고 답했다.반면 남성 응답자 중 같은 답변을 한 비율은 38.8%에 그쳤다. 남성의 50.8%는 맞춤법을 이유로 이별하는 것이 예민한 반응이라고 평가했다.맞춤법 실수가 실제 호감에도 영향을 미치는 것으로 나타났다. 여성 응답자의 80.6%는 상대방의 맞춤법 때문에 호감이 줄거나 대화를 중단한 경험이 있다고 답했다. 이 가운데 39.8%는 실제로 대화를 중단한 적이 있었다.남성은 호감이 줄거나 대화를 중단한 경험이 있다는 응답이 42.2%였으며, 실제 대화를 중단한 비율은 8.7%로 여성보다 낮았다.가장 거슬리는 맞춤법 오류는 ‘감기 빨리 낳았으면 좋겠다’였다. 전체 응답자의 46.1%가 이 표현을 꼽았다. 올바른 표현은 ‘감기 빨리 나았으면 좋겠다’다.이어 ‘오늘은 않 될 것 같아’(37.5%), ‘구지 거기까지 가야 해?’(36.3%), ‘무슨 예기 하고 있었어?’(32%), ‘오늘 시간 되?’(27.8%), ‘어떡해 생각해?’(20.8%) 순이었다. 띄어쓰기 오류를 꼽은 응답자는 2.1%에 불과했다.맞춤법이 호감에 영향을 미치는 이유로는 ‘기본적인 언어 지식이나 상식이 부족해 보여서’라는 응답이 60.6%로 가장 많았다. 특히 여성은 77.7%가 이를 이유로 꼽아 남성(56.4%)보다 높은 비율을 보였다.‘틀린 표현이 눈에 띄어 대화에 집중하기 어려워서’(13.3%), ‘나와의 대화를 중요하게 생각하지 않는 것 같아서’(9.8%) 등의 답변도 나왔다.다만 상대방의 맞춤법에는 민감하면서도 자신의 실수를 지적받는 데 대해서는 비교적 긍정적인 반응을 보였다. ‘조금 민망하지만 기분이 나쁘지는 않을 것 같다’는 응답이 52.3%, ‘고맙게 생각하고 고친다’는 응답이 28%였다.맞춤법을 넘어 일상적인 어휘를 이해하지 못하는 사례도 온라인에서 논란이 된 바 있다.지난해엔 한 직장인이 신입사원에게 ‘오늘 날씨가 쾌청하다’고 말했다가 뜻밖의 질문을 받았다는 사연이 화제가 됐다.당시 신입사원은 ‘쾌청하다’는 말을 듣고 “어제 술 드셨냐”고 되물었다고 한다. ‘쾌청’을 숙취가 없는 상태와 관련된 표현으로 잘못 이해한 것이다.직장인이 ‘날씨가 상쾌하게 맑다’는 뜻이라고 설명하자 신입사원은 오히려 “조선족이세요? 한자를 엄청 잘 아신다”고 물었다는 내용도 담겼다.이 사연을 접한 네티즌들 사이에서는 기본적인 어휘력 부족을 우려하는 반응과 함께, 모르는 단어를 질문하는 것 자체를 지나치게 비난해서는 안 된다는 의견도 나왔다.실제로 문해력 문제는 교육 현장에서도 꾸준히 제기되고 있다. 교육부의 국가수준 학업성취도 평가에 따르면 고등학교 2학년의 국어 기초학력 미달 비율은 2022년 8.0%에서 2024년 9.3%로 상승했다.경제협력개발기구(OECD)의 국제성인역량조사에서도 한국 성인의 언어 능력 점수는 249점으로 OECD 평균보다 11점 낮았다.김유민 기자