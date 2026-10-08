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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-10-08 14:57
입력 2026-10-08 14:57
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한글날을 하루 앞둔 8일 경기도 용인시 기흥구 경기도어린이박물관을 찾은 어린이가 한글 벽화를 바라보고 있다. 2026.10.8 도준석 전문기자
한글날을 하루 앞둔 8일 경기도 용인시 기흥구 경기도어린이박물관을 찾은 어린이가 한글 벽화를 바라보고 있다. 2026.10.8 도준석 전문기자


한글날을 하루 앞둔 8일 경기도 용인시 기흥구 경기도어린이박물관을 찾은 어린이가 한글 벽화를 바라보고 있다.

도준석 전문기자
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