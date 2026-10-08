대한민국재향군인회, 창설 74주년 맞아 국가안보·보훈 가치 되새겨

세줄 요약 창설 74주년 기념식 개최, 제대군인 헌신 기림

1,000여 명 참석, 보훈·안보 가치 재확인

북한 DMZ 지뢰도발 규탄 결의대회 진행

이미지 확대 제74주년 재향군인의 날 기념식에서 신상태회장이 기념사를 하고 있다.[대한민국재향군인회 제공]

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대한민국재향군인회가 창설 74주년을 맞아 제대군인의 희생과 헌신을 기리고 국가안보와 보훈의 의미를 되새겼다.대한민국재향군인회(회장 신상태, 이하 향군)는 8일 서울 코엑스 마곡 컨벤션센터에서 ‘제74주년 재향군인의 날 기념식’을 개최했다고 밝혔다.‘향군의 변화와 혁신이, 대체불가 대한민국으로’를 슬로건으로 열린 기념식에는 권오을 국가보훈부 장관과 국회의원, 보훈·참전단체 관계자, UN참전국 외교사절, 주한미군 장병 등 1,000여 명이 참석했다. 향군 국토대장정에 참여한 대학생과 전국 광역시·도회, 시·군·구회 및 해외지회 임직원들도 함께했다.재향군인의 날은 「각종 기념일 등에 관한 규정」에 따라 매년 10월 8일로 지정된 기념일이다. 향군은 이날을 기념해 제대군인의 희생과 헌신을 기리고 국가안보와 자유·평화의 가치를 되새기는 행사를 이어오고 있다.행사는 수도방위사령부 군악대의 식전 공연으로 시작됐다. 국민의례와 기념영상 상영에 이어 신상태 회장의 기념사, 정부 포상 수여, 대통령 축사 대독, 주요 인사 축사, 국민통합 퍼포먼스 등이 진행됐다.향군 포상과 장학금 수여, 향군 국토대장정에 참가한 인천대학교 3학년 강찬영 학생의 소감 발표, 다문화 어린이합창단 공연도 이어졌다.이재명 대통령은 권오을 국가보훈부 장관이 대독한 축사에서 창설 이래 국가와 국민을 굳건히 지켜온 재향군인의 헌신을 치하하며, “군복을 내려놓은 뒤에도 지역사회를 이끄는 든든한 어른이 되어주고 계신다”고 전했다. 이어 “공동체가 어려움에 처한 순간마다 가장 먼저 나서는 재향군인의 모습은 후배 세대에게 큰 귀감이 되고 있다”며, “나라를 위한 헌신과 희생이 온전히 존중받는 대한민국을 만드는 일에 최선을 다하겠다”고 강조했다.신상태 향군 회장은 기념사에서 “6·25전쟁 중 창설된 향군은 전쟁 이후 국가 재건에 힘을 보탰고 지난 74년간 국가안보의 제2보루로서 국가와 지역사회 발전을 위해 노력해 왔다”며 “앞으로도 국가와 사회 발전에 기여하는 안보·보훈단체로서 맡은 역할과 책임을 다해 나가겠다”고 밝혔다.기념식에 이어 향군은 지난 9월 21일 서부전선 DMZ에서 발생한 북한의 지뢰도발을 규탄하고 국가안보 의지를 다지는 ‘북한 DMZ 지뢰도발 규탄 결의대회’를 개최했다.참석자들은 북한이 대한민국 영토를 침범해 지뢰를 매설한 행위를 결코 용납할 수 없는 중대한 무력도발로 규정하고, 책임자 처벌 및 즉각적인 사과를 촉구했다. 이어 굳건한 안보태세 유지를 위한 우리 군의 역할을 지지하며, 국가안보 수호를 위해 향군의 역할을 다할 것을 다짐했다.향군은 1952년 부산에서 창설된 제대군인 단체로, 회원 권익과 복지 증진, 안보·보훈 활동, 지역사회 봉사 등을 추진하고 있다. 전국 광역시·도회와 시·군·구회, 읍·면·동회 및 해외지회를 운영하고 있다.전국 향군 시·도회와 시·군·구회는 온라인 생중계로 기념식에 함께했다. 재향군인의 날을 전후해서는 안보현장 견학과 강연, 지역사회 봉사활동 등 기념행사를 진행할 예정이다.양승현 리포터