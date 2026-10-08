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부산시·BISTEP, 여성과학기술인 육성·지원 정책 보고서 발간

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신정훈 기자
수정 2026-10-08 12:31
입력 2026-10-08 12:31
세줄 요약
  • 부산시·BISTEP, 여성과학기술인 지원 보고서 발간
  • 지역 여건·현장 수요 반영한 정책 방향 제시
  • 입직 확대·경력 복귀 지원 등 과제 제안
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부산 여성과학기술인 정책 간담회 .BISTEP 제공
부산 여성과학기술인 정책 간담회 .BISTEP 제공


부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)은 8일 ‘부산 여성과학기술인 육성 및 지원계획 수립을 위한 기반 연구’ 보고서를 발간했다.

보고서는 지역 여건과 현장 수요를 반영한 여성과학기술인 육성․지원 정책의 추진 방향을 담았다.

이번 연구는 부산시의 여성과학기술인 육성 및 지원계획 수립을 위한 기초자료를 마련하고자 추진됐다.

보고서는 부산의 여성과학기술인 양성 기반이 안정적인 일자리와 지속적인 연구 경력으로 이어질 수 있도록 지원해야 한다고 강조했다.

이를 위해 지역 여성과학기술인 입직 확대, 포용적 연구환경 조성, 연구 공백 및 경력 복귀 지원, 정책 추진 기반 강화 등을 제안했다.

부산 신정훈 기자
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