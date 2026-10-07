[사고] AI 시대에도 ‘한 줄의 진실’ 당신 손에서
수정 2026-10-07 18:12
입력 2026-10-07 18:12
서울신문 수습기자 채용
■서류접수 : 10월 13일(화) 18시까지
서울신문 채용홈페이지 접수(https://recruit.seoul.co.kr)
■ 접수마감일은 지원자가 집중될 수 있으니 미리 접수하시기 바랍니다.
■ 문 의 : 서울신문 인사팀(02-2000-9061∼3 insa@seoul.co.kr)
세줄 요약
- 서울신문, 122년 역사 속 수습기자 모집
- AI 시대 진실 보도 책임과 역할 강조
- 서류접수 10월 13일 18시까지 진행
2026-10-08 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
서울신문이 이번에 채용하는 직무는 무엇인가요?