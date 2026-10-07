사회 [포토] 사냥 성공한 물수리 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/07/20261007800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-07 16:04 입력 2026-10-07 16:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 맹금류이자 환경부 멸종위기 야생생물 2급인 물수리가 7일 경북 포항 형산강에서 사냥에 성공해 물고기를 움켜쥐고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 맹금류이자 환경부 멸종위기 야생생물 2급인 물수리가 7일 경북 포항 형산강에서 사냥에 성공해 물고기를 움켜쥐고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 맹금류이자 환경부 멸종위기 야생생물 2급인 물수리가 7일 경북 포항 형산강에서 사냥에 성공해 물고기를 들고 날아가고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 맹금류이자 환경부 멸종위기 야생생물 2급인 물수리가 7일 경북 포항 형산강 주변을 날아다니고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 맹금류이자 환경부 멸종위기 야생생물 2급인 물수리가 7일 경북 포항 형산강에서 사냥에 나서고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 맹금류이자 환경부 멸종위기 야생생물 2급인 물수리가 7일 경북 포항 형산강에서 사냥에 나서고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 맹금류이자 환경부 멸종위기 야생생물 2급인 물수리가 7일 경북 포항 형산강 주변을 날아다니고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 맹금류이자 환경부 멸종위기 야생생물 2급인 물수리가 7일 경북 포항 형산강에서 사냥에 나서고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 맹금류이자 환경부 멸종위기 야생생물 2급인 물수리가 7일 경북 포항 형산강에서 사냥에 성공해 물고기를 움켜쥐고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 물수리의 환경부 멸종위기 야생생물 등급은? 1급 2급