[포토] ‘알록달록’ 가을옷

1 / 7 이미지 확대 가을이 오는 길 전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스

이미지 확대 가을로 물드는 평창 발왕산 전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스

이미지 확대 가을로 물드는 평창 발왕산 전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스

이미지 확대 단풍으로 곱게 물드는 발왕산 전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스

이미지 확대 가을로 가는 길 전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스

이미지 확대 가을이 오는 길 전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스

이미지 확대 가을로 가는 길전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다.온라인뉴스부