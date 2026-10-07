사회 [포토] ‘알록달록’ 가을옷 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/07/20261007800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-07 09:59 입력 2026-10-07 09:59 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 가을이 오는 길전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 가을로 물드는 평창 발왕산전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 가을로 물드는 평창 발왕산전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 단풍으로 곱게 물드는 발왕산전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 가을로 가는 길전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 가을이 오는 길전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 가을로 가는 길전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보이는 7일 강원 평창군 발왕산 정상 일원이 단풍으로 짙게 물들고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 날씨는 어떤 상태인가? 맑음 흐림