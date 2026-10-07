민주노총, ‘경사노위 복귀’ 결정 못해…정족수 미달로 표결 무산

대의원 항의성 이탈로 과반수 못 채워

양경수 위원장 “퇴장으로 입장 드러내”

이른 시일 내에 재표결 가능성도 시사

이미지 확대 7일 오후 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 전국민주노동조합총연맹 제85차 임시대의원대회에서 민주노총 양경수 위원장(오른쪽)이 발언하고 있다. 왼쪽은 민주노총 엄미경 사무총장 직무대행. 연합뉴스

이미지 확대 7일 오후 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 전국민주노동조합총연맹 제85차 임시대의원대회에서 참석자들이 임을 위한 행진곡을 부르고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 경사노위 복귀 표결, 정족수 미달로 무산

찬반 토론 뒤 대의원 대거 이석, 회의 유회

집행부, 온라인 대의원대회 재논의 검토

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전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 경제사회노동위원회 복귀가 또다시 무산됐다. 표결을 위해 임시대의원대회를 열었으나 대의원들의 항의성 자리 이탈로 투표조차 부치지 못했다. 민주노총은 조만간 의사결정을 내리겠단 입장이지만 ‘강경반대파’의 반발이 거셀 것으로 보인다.민주노총은 7일 고양 일산 킨텍스에서 제85차 임시대의원대회를 열고 ‘사회적 교섭 추진 건’에 대해 표결하려 했으나 대의원들이 자리에서 대거 이탈하며 유회됐다. 약 3시간의 찬반 토론 후에 재적 대의원을 확인했으나 전체 1766명 중 790명만 자리를 지켜 과반을 채우지 못했다.개회 시에는 1061명이 참석했지만, 찬반 토론이 충분히 이뤄지지 못했다는 이유로 대의원 250여명이 자리를 떠났다. 이들은 “지금 복귀하면 투쟁할 기회를 놓친다”, “노사정 테이블에 앉아 논의할 필요성을 못 찾겠다”며 복귀에 반대했다.양 위원장은 “이석한 대의원들은 퇴장하는 것으로 입장을 드러낸 것으로 본다”며 “정상적으로 의사진행이 되면 가결 가능성이 높아 반대하는 의견을 가진 동지들이 이석한 것 아닌가 생각한다”고 했다. 이어 “오늘 결론을 내는 게 가장 좋다고 판단했는데, 그렇지 않게 돼서 안타깝고 유감스럽다”고 말했다.양 위원장은 온라인 대의원대회 소집 가능성도 열어뒀다. 다음 달이면 민주노총 위원장 선거가 열리는 만큼 빠르게 표결하지 않으면 차기 집행부가 꾸려지기까지 결정이 미뤄지기 때문이다. 민주노총 규정상 온라인 대의원대회는 소집하기 7일 전에 공지하면 개최할 수 있다. 양 위원장은 “선거에 돌입하면 대의원대회 개최가 어렵기 때문에 1∼2주 안에 판단할 것”이라며 “민주노총이 신중하게 논의하는 과정인 만큼, 정부도 전향적 입장을 갖고 우려와 걱정, 오해를 불식시키는 안을 밝혀주면 좋겠다”고 했다.앞서 민주노총은 1999년 2월 공기업·대기업 구조조정에 반발해 경사노위 전신인 노사정위원회를 떠났다. 이때부터 정부의 공식 사회적 대화에는 노동계 대표로 한국노동조합총연맹(한국노총)만이 참여하면서 ‘반쪽짜리’라는 오명을 써왔다. 2005년과 2019년에도 집행부가 복귀를 추진했지만 강경파의 반발로 무산됐다.민주노총은 그간 경사노위를 답이 내려진 정부의 정책에 노동계가 양보하는 모양새만 덧붙이기 위해 존재하는 형식적인 기구라고 보고 참여하지 않았다. 이번엔 집행부가 노동정책이 빠르게 변화하는 상황에서 ‘불참’보단 ‘적극적인 참여’로 의견을 피력해야 한다는 결단을 내렸다.그러면서 복귀 조건으로 합의제 운영, 산별노조 참여 보장, 경사노위 명칭 변경 등 3가지 요구사항을 제시했다. 양경수 민주노총 위원장은 대의원대회 개최 취지에 대해 “정부가 메가프로젝트와 미래대응기금 등을 속도감 있게 추진하는 상황에서 노동자와의 교섭 없이 정책이 진행돼선 안 된다”고 밝힌 바 있다.세종 김우진 기자