한양사이버대, 법무보호 대상자 심리 회복 돕는다

세줄 요약 한양사이버대-서울동부지부 업무협약 체결

법무보호 대상자 심리 회복·사회복귀 지원

상담·정서 지원·사회적응 프로그램 공동 추진

이미지 확대 김지현(왼쪽) 한양사이버대 학생지원처장과 최정화 한국법무보호복지공단 서울동부지부 지부장이 법무보호 대상자의 심리적 회복과 안정적인 사회복귀를 지원하기 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한양사이버대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한양사이버대학교 심리상담센터가 한국법무보호복지공단 서울동부지부와 손잡고 법무보호 대상자의 심리적 회복과 안정적인 사회복귀 지원에 나선다.한양사이버대 심리상담센터는 지난 2일 한국법무보호복지공단 서울동부지부 대회의실에서 김지현 학생지원처장과 최정화 서울동부지부장 등이 참석한 가운데 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.이날 협약은 법무보호 대상자들이 사회복귀 과정에서 겪는 심리·정서적 어려움을 완화하고 대인관계 및 사회적응 능력을 높일 수 있도록 전문적인 상담과 심리지원을 제공하기 위해 마련됐다.양 기관은 앞으로 대상자의 특성과 심리적 필요를 고려한 상담 프로그램을 운영하고, 심리상담과 정서 지원, 대인관계 및 사회적응을 위한 상담 등을 공동 추진한다. 상담·심리지원 분야의 전문성과 자원을 연계해 대상자의 심리적 안정과 재사회화를 돕는 협력체계도 강화한다.김 처장은 “전문적인 상담을 통해 법무보호 대상자들이 사회복귀 과정에서 겪는 심리적 어려움을 극복하고 안정적으로 적응할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.김태곤 리포터