경희사이버대, 베트남·태국 우수생 첫 ‘방한 펠로십’

세줄 요약
- 베트남·태국 우수생 6명 첫 방한 펠로십 진행
- 온라인 한국어 교육 네트워크 대면 교류로 확장
- 한글날 발표·수업 참관·문화 탐방 프로그램 운영
경희사이버대학교는 지난 6일부터 21일까지 15박 16일간 베트남과 태국 4개 대학의 우수 학습자 6명을 초청해 ‘2026 KHCU KF 글로벌 e-스쿨 방한 펠로십 한국어·한국문화 연수’를 진행하고 있다고 7일 밝혔다.
한국국제교류재단(KF)의 지원으로 마련된 이번 연수는 경희사이버대가 지난 2018년부터 9년간 온라인으로 이어온 해외 한국어 교육 네트워크를 대면 교류로 확장한 첫 사례다.
참가 학생들은 베트남(예르생달랏대·탕롱대·홍방국제대)과 태국(까셋삿대) 등 협력 대학에서 온라인 강좌 수강 실적과 성적 등을 종합해 선발됐다. 이들은 총 47.5시간 동안 집중 한국어, 한자어 학습, 캡스톤디자인 등을 이수한다.
특히 9일 한글날 열리는 한누리 학술문화제에서 한국어학 프로젝트 결과를 발표하고, 서울캠퍼스 학부 및 대학원 수업을 참관하며 한국 대학 교육을 직접 경험한다. 이밖에도 재학생 교류 간담회, 수원화성 문화 탐방 등 다채로운 문화 체험 프로그램에 참여할 예정이다.
변창구 총장은 오늘 열린 입교식에서 “온라인 화면으로만 만나던 여러분을 캠퍼스에서 직접 만나 뜻깊다”며 “이번 연수가 한국과 자국을 잇는 든든한 다리 역할을 하기를 기대한다”고 격려했다.
박영주 기자
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