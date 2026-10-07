김천구미역서 KTX 차량 장애…승객 550명 비상열차로 환승

현재 정상 운행…고속열차 20대 10∼40분 지연

이미지 확대 사진은 기사와 무관함. 출발 대기 중인 고속열차. 서울신문 DB

세줄 요약 김천구미역 KTX 차량 장애로 운행 중지

승객 550명 비상대기열차로 환승 완료

고속열차 20대 10~40분 지연 발생

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7일 오전 10시 41분쯤 경부고속선 김천구미역에서 KTX 열차(서울-마산) 차량에 장애가 발생해 운행을 중지했다.코레일은 초기대응팀을 현장에 파견해 긴급조치에 나섰다.해당 열차에 탑승하고 있던 승객 550명은 낮 12시 8분쯤 비상대기열차로 환승했다.현재 다른 열차는 정상 운영 중이며, 고속열차 20대가 약 10~40분 지연됐다.코레일 관계자는 “정확한 장애 원인을 파악하고 있다”고 말했다.김천 김상화 기자