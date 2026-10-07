사회 파란 하늘 아래 전통놀이 삼매경 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/07/20261007500175 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-07 14:52 입력 2026-10-07 14:52 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 가을이 점점 짙어가는 7일 서울 종로 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객들이 궁중문화축전 마스코트 궁이둥이와 함께 한국 전통 놀이를 즐기고 있다. 2026.10.7 도준석 전문기자 가을이 점점 짙어가는 7일 서울 종로 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객들이 궁중문화축전 마스코트 궁이둥이와 함께 한국 전통 놀이를 즐기고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 궁중문화축전이 열린 장소는 어디인가? 창덕궁 낙선재 경복궁 근정전