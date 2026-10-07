파란 하늘 아래 전통놀이 삼매경

이미지 확대 가을이 점점 짙어가는 7일 서울 종로 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객들이 궁중문화축전 마스코트 궁이둥이와 함께 한국 전통 놀이를 즐기고 있다. 2026.10.7 도준석 전문기자

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가을이 점점 짙어가는 7일 서울 종로 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객들이 궁중문화축전 마스코트 궁이둥이와 함께 한국 전통 놀이를 즐기고 있다.도준석 전문기자