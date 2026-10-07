첨성대와 두꺼비의 만남…경주시-수성구 우호협력 맞손

세줄 요약 경주시-수성구 우호협력 협약 체결

문화·관광 교류 확대와 상호 홍보 추진

역사문화·도심 관광 연계한 초광역 협력

이미지 확대 경북 경주시청에서 7일 우호협력 협약을 체결하고 있는 주낙영 경주시장(왼쪽)과 김대권 대구 수성구청장. 경주시 제공

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경북 경주시와 대구 수성구가 상호 교류 확대와 공동 발전을 위해 손을 잡았다.시는 7일 경주시청에서 수성구와 우호협력 협약을 체결하고, 양 도시의 지속적인 교류와 상생 발전을 위해 적극 협력하기로 했다고 밝혔다. 협약식에는 주낙영 시장과 김대권 구청장을 비롯한 양 도시 관계자들이 참석했다.협약을 통해 양 도시는 문화·관광 등 다양한 분야에서 교류를 확대하고, 각 지역 자원과 강점을 활용한 협력 사업을 발굴해 나갈 계획이다. 주요 축제와 행사에 대한 상호 홍보와 참여를 확대하고, 민간단체 간 교류 활성화에도 힘을 모은다.특히 경주의 풍부한 역사문화·세계유산과 수성구의 도심 관광자원을 연계해 새로운 관광 수요를 창출하고, 대구·경북을 하나의 관광권으로 연결하는 초광역 관광 활성화에도 협력할 방침이다.김대권 구청장은 “수성구와 경주가 문화·관광 등 다양한 분야에서 교류를 넓히는 계기가 되길 바란다”고 말했다.주낙영 시장은 “관광객의 이동 범위가 지역의 경계를 넘어 넓어지고 있는 만큼 도시 간 관광자원을 연결하는 협력이 중요하다”며 “수성구와 교류를 확대해 양 도시가 함께 성장하는 상생 발전의 기반을 만들어 나가겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자