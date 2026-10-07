포항서 방사광가속기 국제 학술 대회 개최…“지역 기업 동반 성장 모색”

세줄 요약 포항서 방사광가속기 국제심포지엄 개최

미래소재·이차전지·수소 활용성 공유

지역 기업과 공동 협력 생태계 논의

이미지 확대 경북 포항시청 전경. 포항시 제공

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경북 포항에서 방사광가속기를 기반으로 지역 산업 발전 방안을 모색하는 학술 회의가 열렸다.포항시는 포항가속기연구소 과학관에서 ‘방사광가속기 활용 지역산업 생태계 육성 및 발전’을 주제로 ‘제8회 가속기 기반 국제심포지엄’을 개최했다고 7일 밝혔다.가속기 기반 국제심포지엄은 포항이 보유한 3·4세대 방사광가속기 등 첨단 연구 인프라를 활용해 미래 신산업 분야의 연구개발 방향과 혁신 전략을 모색하기 위해 열린다. 국내외 산학연 전문가 간 기술 교류와 협업 네트워크를 확대하기 위해 2018년부터 개최되고 있다.올해 회의에서는 미래소재, 이차전지, 수소 등 첨단산업 분야의 방사광가속기 활용 가능성과 연구 성과를 공유한다. 또한 가속기 핵심 장비·부품 분야 기업과 연구기관 간 실질적인 협력 생태계 구축 방안도 논의한다.특히 현장에서는 이탈리아, 영국, 미국, 스위스 등 세계 가속기 핵심 장비·부품 분야 기업 관계자들이 참여해 글로벌 기술 동향과 기업·연구기관 간 협력 사례를 공유했다. 국내 기업들은 포항가속기연구소와의 협력 사업을 소개해 대형 연구시설의 수요가 국내 기업의 기술개발과 새로운 산업 기회로 이어질 수 있는 가능성을 제시했다.가속기연구소와 참여 기업 간 만남을 통해 공동 기술개발, 장비·부품 공급, 유지보수 등 구체적인 협력 방안도 논의했다.배용수 부시장은 “국내외 가속기 전문가와 지역 산업계가 새로운 협력 가능성을 모색하는 뜻깊은 자리”라며 “방사광가속기 연구 역량이 지역 기업의 기술혁신과 성장으로 이어질 수 있는 지역 산업생태계 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자