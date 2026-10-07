음주단속 경찰관 매달고 200m 질주…50대 운전자 항소심도 실형

세줄 요약 음주단속 경찰관 매달고 200ｍ 도주

다른 차량 충돌 뒤 경찰관 부상 발생

항소심도 징역 1년 6개월 실형 유지

이미지 확대 음주운전 자료 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

음주 단속 경찰관을 차에 매달고 도주한 운전자가 항소심에서도 실형을 선고받았다.광주고법 전주재판부 형사1부(부장 정문경)는 특수공무집행방해치상, 교통사고처리 특례법 위반 등 혐의로 기소된 A(53)씨의 항소심에서 피고인과 검사의 항소를 기각하고 징역 1년 6개월을 내린 원심판결을 유지했다고 7일 밝혔다.A씨는 지난해 1월 26일 오후 8시 20분쯤 전주시 완산구 효자동의 한 도로에서 음주단속 중이던 경찰관을 차에 매달고 200ｍ 넘게 달아난 혐의로 기소됐다.그는 당시 음주 단속에 걸리자 경찰관이 손으로 차 문을 잡고 있다는 사실을 알면서도 최대 시속 74㎞의 속도로 도주했다.A씨는 정차 중이던 다른 차량을 들이받으면서 멈춰 섰고 사고 충격으로 도로에 떨어진 경찰관은 팔과 다리 등을 다쳤다.사고 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치였던 것으로 확인됐다.재판부는 “A씨가 이미 음주 운전으로 세 차례 처벌받은 전력이 있고, 음주단속 경찰관을 충격해 다치게 한 범행의 죄질이 가볍지 않고 교통사고까지 발생한 점 등을 고려해 실형을 선고한 원심의 형이 부당해 보이지 않는다”고 항소를 기각했다.설정욱 기자