자율주행대회 세계 1위·亞올림픽대학원 개원… 국민대, 글로벌 교육 통했다

이미지 확대 SEA:ME 프로젝트에 참여하여 발표하고 있는 국민대 학생의 모습. 국민대 제공

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국민대학교가 학생들의 해외 실무경험과 글로벌 기관 협력을 아우르는 다각적인 국제화 전략으로 가시적인 성과를 내고 있다고 7일 밝혔다. 단순한 어학연수를 넘어 현지 기업 프로젝트와 인턴십, 취업까지 연결되는 실질적 역량 강화에 초점을 맞춘 것이 특징이다.대표적인 프로그램인 미국 어바인 ‘G-PBL(Global Project-Based Learning)’은 현지 전문가 멘토링과 프로젝트를 거쳐 Z-Order 등 해외 기업 취업으로 이어지고 있다. 자동차·모빌리티 분야의 ‘SEA:ME(Software Engineering in Automotive and Mobility Ecosystems)’ 프로그램 역시 독일 현지 교육을 바탕으로 지난 5월 루마니아 국제 자율주행 경진대회(BFMC, Bosch Future Mobility Challenge)에서 전 세계 57개팀을 제치고 우승을 차지하는 쾌거를 거뒀다.대학 차원의 국제협력 외연도 넓어지고 있다. 지난해 아시아 최초로 개원한 국민대 ‘아시아올림픽대학원’은 지난 9월 아시아올림픽평의회(OCA) 초청으로 올림픽 메달리스트 장학생들이 아시안게임 현장에서 IOC 주요 인사를 만나는 등 국제 스포츠계와의 협력을 구체화하고 있다. 아울러 우즈베키스탄 디지털기술부와 MOU를 맺는 등 중앙아시아로 첨단기술 분야 협력 무대를 확장하고 있다.정승렬 국민대 총장은 “개교 80주년을 맞아 글로벌 역량 강화를 핵심 전략으로 추진하고 있다”며 “학생들이 재학 중 세계무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 전폭적으로 지원할 것”이라고 밝혔다.박영주 기자