세계유산의 품격, 미래를 잇다…안동 4곳서 17일간 ‘세계유산축전’

세줄 요약 안동 4대 세계유산서 17일간 축전 개최

전시·공연·체험·포럼으로 가치 확산

하회마을·봉정사·도산서원·병산서원 참여

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경북도는 오는 9일부터 25일까지 안동의 세계유산인 하회마을, 봉정사, 도산서원, 병산서원에서 ‘2026 세계유산축전 안동’을 연다고 6일 밝혔다.세계유산축전은 세계유산 등재를 기념하고 그 가치와 의미를 알리는 행사로 경북도는 2020년부터 매년 국가유산청 공모에 선정돼 축전을 열고 있다.국가유산청과 경북도, 안동시가 주최하고 국가유산진흥원과 안동하회마을보존회가 주관하는 이번 축전은 ‘사유의 세계유산, 통섭의 미래가치’를 주제로 17일간 이어진다.축전은 오는 9일 하회마을에서 ‘우리가 가꾸는 세계유산’ 상설 전시로 막을 올린다. 개막식은 10일 오후 6시 하회마을 만송정 숲 백사장에서 열린다.하회마을에서는 전통 놀이 ‘선유줄불놀이’와 초등학생 16명이 참여하는 ‘어린이 세계유산 도슨트’를 운영한다.또 화경당 등 고택 8곳에서는 체험 활동과 작은 음악회를 연다. 화수당에서는 ‘21세기 만인소와 징비록’ 전시와 버스킹 공연을 선보인다.한국과 중국, 우즈베키스탄 등 전문가들은 탈춤 공연장에서 세계유산의 미래가치 확보 방안을 논의한다.봉정사에서는 9일 오후 5시 30분 ‘평화 음악회’를 시작으로 토크콘서트, 산사 체험·명상, 명상 걷기, 평화 버스킹 공연, 평화의 종이학 달기, 사진전이 이어진다.도산서원에서는 음악회 ‘다시 부르는 도산십이곡’과 ‘도산 명월’, 미디어극 ‘도산도’, 외국인 유학생 40명이 참여하는 ‘글로벌 도산별시’를 진행한다.병산서원에서는 ‘서원 향사 체험’과 풍류 음악회 ‘풍류 병산’, 서원 활성화 포럼, 야간 개장 ‘병산의 빛’, ‘병산 사계 사진전’을 마련한다.축전 기간 하회마을 버스 승강장 주변에는 관광안내소와 기념상품 부스가 운영된다.세부 일정은 ‘2026 세계유산축전 안동’ 누리집에서 확인할 수 있다.이철우 경북도지사는 “경북의 문화콘텐츠가 K-콘텐츠 흐름에 맞춰 세계로 확산하도록 힘쓰겠다”고 말했다.안동 김상화 기자