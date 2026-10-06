한양사이버대, 대구시교육청과 ‘산업체 위탁교육 협약’ 체결

세줄 요약 대구시교육청과 산업체 위탁교육 협약 체결

교원·공무원 등 학부·대학원 지원 가능

등록금 감면·전형료 면제 혜택 제공

이미지 확대 지난달 30일 열린 한양사이버대학교와 대구광역시교육청의 산업체 위탁교육 협약식에서 정현철(오른쪽) 한양사이버대 부총장과 강은희 대구광역시교육감이 기념촬영을 하고 있다. 한양사이버대 제공

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한양사이버대학교는 지난달 30일 대구시교육청에서 열린 ‘대구광역시교육청-사이버대학교 산업체 위탁교육 협약식’에 참석해 산업체 위탁교육 협약을 체결했다고 6일 밝혔다.이번 협약에 따라 대구시교육청 소속 교원과 지방공무원, 교육공무직, 사립학교 교직원 등은 산업체 위탁전형을 통해 한양사이버대 학부 및 대학원 과정에 지원할 수 있다.입학 시 학부는 정규 등록금의 50%와 전형료가 면제되며, 대학원은 등록금 30% 감면과 함께 입학금·전형료 면제 혜택이 주어진다.한양사이버대는 교육공학과를 비롯해 AI, 공학, 행정, 복지, 경영 등 다양한 교육과정을 운영한다. 특히 교육공학 분야에서 교수·학습 혁신과 에듀테크, 디지털교육 등 변화하는 교육환경에 필요한 전문교육을 제공하고 있다.정현철 한양사이버대 부총장은 “교육공학 등 특화된 전문성을 바탕으로 책임감 있는 교육 파트너가 되겠다”며 “교직원의 직무역량 강화와 경력개발에 실질적인 도움이 되도록 노력하겠다”고 말했다.이날 협약에는 한양사이버대를 비롯해 6개 사이버대가 참여했다. 한양사이버대 대학원 2027학년도 전기 신입생 모집은 이달 말, 학부 신·편입생 모집은 오는 12월부터 시작될 예정이다.김태곤 리포터