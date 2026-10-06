구미의 맛을 찾아라…올해의 맛집 63곳·‘구미 4미(味)’ 선정

세줄 요약 구미시, 2026년 맛집 63곳 선정 발표

시민 추천·공개모집으로 신규 20곳 발굴

구미4미로 졸임 곱창·돼지국밥 등 선정

이미지 확대 구미시청 전경

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경북 구미시는 지역의 별미와 올해의 맛집을 선정했다고 6일 밝혔다.2026년 ‘구미 맛집’으로 선정된 음식점은 63곳으로 기존 업소에 20곳이 새롭게 더해졌다.신규 맛집은 시민 추천과 공개모집으로 발굴하고, 기존 지정업소는 재심사를 병행했다.이를 위해 외부 전문업체를 통한 암행 평가와 방문 평가도 실시했으며 음식의 맛과 품질, 위생관리, 서비스 수준, 영업 환경 등을 종합적으로 평가했다.시는 선정업소에 구미 맛집 지정증서와 인증 스티커를 전달하고 공식 홈페이지와 온라인 채널 등을 활용한 다양한 홍보 지원에도 나선다.시는 지역 별미 ‘구미4미(味)’로는 졸임 곱창·돼지 짜글이·돼지국밥·복요리를 꼽았다.구미식 복요리는 새콤매콤한 콩나물무침이 별미며 돼지국밥은 잡내 없이 맑고 깊은 육수가 특징이다.돼지 짜글이는 매콤한 돼지고기에 채소와 김 가루를 더한 ‘비빔 짜글이’가, 졸임 곱창은 돼지 곱창과 김치를 함께 끓여내는 ‘선산곱창’이 구미만의 특색을 담고 있다.시는 선정된 음식들이 산업도시 노동자들의 애환이 담긴 음식에 지역의 고유한 조리법이 더해지며 역사와 생활문화가 녹아든 구미만의 미식 자산이라고 선정 이유를 설명했다.김장호 구미시장은 “엄격한 평가를 통해 선정된 구미 맛집들이 자부심을 갖고 성장과 경쟁력을 높일 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.구미 김상화 기자