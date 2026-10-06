임은정 광주중수청장 “김지용 후보자 자격 없어”…개청 준비 부족엔 사과

김지용 후보자 향해 “불미스러운 일 지휘라인 관여…결재 도장 다 찍어” 직격

예산·조직·보안 미비 지적하며 “당장 정상 가동 불가능, 정부 차원 지원 절실”

이미지 확대 임은정 광주지방중대범죄수사청장이 6일 오전 전남광주 북구 중흥동 광주중수청 앞에서 출근길 약식 문답을 하며 발언하고 있디. (연합뉴스 제공)

세줄 요약 김지용 후보자 자격 공개 비판

개청 준비 부족 인정과 사과

정상 가동 불가, 시민 양해 요청

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임은정 초대 광주지방중대범죄수사청장이 첫 출근길부터 김지용 초대 중수청장 후보자를 향해 날을 세우며 직격을 가했다. 아울러 중수청 개청 준비 부족을 인정하며 당장 정상 가동이 불가능하다는 입장을 밝히고 사과했다.임 청장은 6일 오전 광주중수청 청사 출근길 약식 문답(도어스테핑)에서 김지용 후보자를 공개 비판한 것과 관련해 “김 후보자가 여러 불미스러운 일에 지휘라인으로 관여했던 것이 드러나고 있다”며 “이의제기서를 제출한 바 없이 결재 도장을 다 찍은 것으로 안다”고 반박했다.앞서 김 후보자가 김학의 전 법무부 차관 긴급 출국금지 사건 등에서 기소 반대 의견을 냈다고 해명한 것을 정면으로 반박한 것이다. 임 청장은 “아닌 것은 아니라고 말하는 것이 공직자의 도리이자 시민의 의무”라며 인사청문회 출석 의사도 재확인했다.이어 임 청장은 중수청의 조기 개청에 따른 준비 부족을 지적하며 고개를 숙였다. 그는 “수사기관은 보안이 생명인데 건물과 책상만 있다고 시스템이 갖춰지는 것은 아니다”라며 “현재 상태로는 당장 정상 가동이 불가능하며, 한두 달 내에 정상화될 수 있는 상황도 아니다”라고 진단했다.임 청장에 따르면 현재 광주중수청은 예산 하달이 이루어지지 않았고, 직제표나 관사 지원책조차 마련되지 않아 간부들이 임시 숙소에서 생활하는 등 혼선이 이어지고 있다.그는 “시민들께 당분간 양해를 구할 수밖에 없는 현실이 죄송하다”며 “다만 출장 조사 등을 통해 시민들의 불편을 최소화하고, 할 수 있는 최선의 시스템을 고민해 신뢰받는 조직을 만들겠다”고 강조했다.광주 임형주 기자