전남광주 상수도본부, AI활용 ‘수돗물 민원 해결사’ 도입

이물질·흙탕물 등 12가지 민원 해결책·담당부서 즉시 안내

외부 용역·예산지원 없이 인공지능 활용해 직원이 자체 개발

이미지 확대 전남광주통합특별시 상수도본부가 개발한 ‘우리집 수돗물 민원 해결사’ 홈페이지.

세줄 요약 AI 민원 해결사 자체 개발 및 누리집 서비스 개시

수돗물 불편 12가지 유형별 원인·조치 안내

담당 부서 직통 연결로 반복 문의와 대기 감소

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전남광주통합특별시 상수도사업본부 수질연구소는 시민들이 수돗물 이용 중 겪는 불편을 보다 쉽고 빠르게 해결할 수 있도록 AI(인공지능)를 활용한 ‘우리집 수돗물 민원 해결사’를 자체 개발, 서비스에 들어갔다고 6일 밝혔다.‘우리집 수돗물 민원 해결사’는 필터 변색, 이물질 발생, 소독약 냄새, 흙탕물, 청록현상, 백수현상, 요금 문의 등 시민들이 자주 겪는 12가지 수돗물 관련 불만 사항들을 유형별로 안내하는 서비스다. 시민이 특정 현상을 선택하면 주요 발생 원인과 조치 방법 등을 안내하게 된다.그동안은 소독약 냄새나 필터 변색 등 수돗물에 이상이 생겨도 정확한 원인이나 담당 부서를 찾기 어려워 여러 부서로 중복 문의하는 불편이 잦았다.이 서비스 도입으로 시민 불편이 대폭 줄어드는 것은 물론 담당 직원들의 반복적인 전화 안내 업무 효율도 크게 개선될 전망이다. 특히 1차로 조치를 한 뒤에도 추가 문의가 필요한 경우, 이상 현상과 거주 지역에 따른 담당 부서와 직통 연락처를 바로 안내받을 수 있어 여러 단계를 거치지 않고 신속한 상담이 가능해졌다.이 서비스는 수질연구소 문수진·류미금 주무관이 추가 예산이나 외부 개발 용역 없이 바이브 코딩(AI)을 업무에 적용했다. 시민들이 자주 묻는 민원 데이터를 기반으로 사용자 편의성을 높이고 담당 부서 연계까지 원스톱으로 이어지도록 설계된 점이 특징이다.‘우리집 수돗물 민원 해결사’는 지난 9월23일부터 전남광주통합특별시 상수도사업본부 누리집에서 서비스하고 있다. 누리집 내 상수도수질-상수도참고-민원해결사 메뉴에서 시민 누구나 상시 이용할 수 있다.김난희 수질연구소장은 “이 서비스는 현장에서 반복되는 시민 불편을 해소하기 위해 직원들이 인공지능을 업무에 적극 활용한 우수 사례”라며 “앞으로도 시민이 수돗물 관련 정보를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 현장 중심의 서비스를 개선해 나가겠다”고 말했다.전남광주 홍행기 기자