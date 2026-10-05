사회 [포토] 제1회 재한 외국인 과거 시험 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/05/20261005800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-05 16:38 입력 2026-10-05 16:38 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 성균관유도회총본부가 5일 서울 종로구 성균관 명륜당에서 주최한 ‘제1회 재한 외국인 과거 시험’에서 참가자들이 유건(儒巾)과 도포 차림으로 답안을 쓰고 있다. 2026.10.5 연합뉴스 이미지 확대 성균관유도회총본부가 5일 서울 종로구 성균관 명륜당에서 주최한 ‘제1회 재한 외국인 과거 시험’에서 참가자들이 유건(儒巾)과 도포 차림으로 답안을 쓰고 있다. 2026.10.5 연합뉴스 이미지 확대 성균관유도회총본부가 5일 서울 종로구 성균관 명륜당에서 주최한 ‘제1회 재한 외국인 과거 시험’에서 참가자들이 유건(儒巾)과 도포 차림으로 답안을 쓰고 있다. 2026.10.5 연합뉴스 이미지 확대 성균관유도회총본부가 5일 서울 종로구 성균관 명륜당에서 주최한 ‘제1회 재한 외국인 과거 시험’에서 참가자들이 유건(儒巾)과 도포 차림으로 답안을 쓰고 있다. 2026.10.5 연합뉴스 이미지 확대 성균관유도회총본부가 5일 서울 종로구 성균관 명륜당에서 주최한 ‘제1회 재한 외국인 과거 시험’에서 참가자들이 유건(儒巾)과 도포 차림으로 답안을 쓰고 있다. 2026.10.5 연합뉴스 이미지 확대 성균관유도회총본부가 5일 서울 종로구 성균관 명륜당에서 주최한 ‘제1회 재한 외국인 과거 시험’에서 시험문제를 보고 있다. 2026.10.5 연합뉴스 이미지 확대 성균관유도회총본부가 5일 서울 종로구 성균관 명륜당에서 주최한 ‘제1회 재한 외국인 과거 시험’에서 참가자가 유건(儒巾)과 도포 차림으로 시험에 앞서 백록동규 성독을 하고 있다. 2026.10.5 연합뉴스 이미지 확대 성균관유도회총본부가 5일 서울 종로구 성균관 명륜당에서 주최한 ‘제1회 재한 외국인 과거 시험’에서 참가자들이 유건(儒巾)과 도포 차림으로 시험에 앞서 백록동규 성독을 하고 있다. 2026.10.5 연합뉴스 성균관유도회총본부가 5일 서울 종로구 성균관 명륜당에서 주최한 ‘제1회 재한 외국인 과거 시험’에서 참가자들이 유건(儒巾)과 도포 차림으로 답안을 쓰고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 외국인 과거 시험은 몇 번째로 개최된 행사인가? 제1회 제2회