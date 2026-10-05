[포토] 가을바람이 그려낸 한 폭의 그림

세줄 요약 전국 대체로 흐리고 쌀쌀한 날씨

북쪽 찬 공기 유입, 체감온도 하락

일부 내륙·제주 빗방울, 교통 주의

1 / 10 이미지 확대 강한 바람이 불며 쌀쌀한 날씨를 보인 5일 경북 고령군 다산은행나무숲 코스모스 화원에서 한 시민이 바람에 흔들리는 코스모스를 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.10.5

연합뉴스

이미지 확대 강한 바람이 불며 쌀쌀한 날씨를 보인 5일 경북 고령군 다산은행나무숲 코스모스 화원에서 한 시민이 바람에 흔들리는 코스모스를 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.10.5

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이미지 확대 강한 바람이 불며 쌀쌀한 날씨를 보인 5일 경북 고령군 다산은행나무숲 코스모스 화원에서 한 시민이 바람에 흔들리는 코스모스를 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.10.5

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이미지 확대 강한 바람이 불며 쌀쌀한 날씨를 보인 5일 경북 고령군 다산은행나무숲 코스모스 화원에서 한 시민이 바람에 흔들리는 코스모스를 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.10.5

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이미지 확대 강한 바람이 불며 쌀쌀한 날씨를 보인 5일 경북 고령군 다산은행나무숲 코스모스 화원에서 한 시민이 바람에 흔들리는 코스모스를 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.10.5

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이미지 확대 강한 바람이 불며 쌀쌀한 날씨를 보인 5일 경북 고령군 다산은행나무숲 코스모스 화원에서 한 시민이 바람에 흔들리는 코스모스를 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.10.5

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이미지 확대 강한 바람이 불며 쌀쌀한 날씨를 보인 5일 경북 고령군 다산은행나무숲 코스모스 화원에서 한 시민이 바람에 흔들리는 코스모스를 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.10.5

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이미지 확대 완연한 가을 날씨를 보인 5일 경기도 시흥시 갯골생태공원을 찾은 시민들이 만개한 코스모스를 보며 가을 정취를 만끽하고 있다. 2026.10.5 연합뉴스

이미지 확대 완연한 가을 날씨를 보인 5일 경기도 시흥시 갯골생태공원을 찾은 시민들이 만개한 코스모스를 보며 가을 정취를 만끽하고 있다. 2026.10.5 연합뉴스

이미지 확대 완연한 가을 날씨를 보인 5일 경기도 시흥시 갯골생태공원을 찾은 시민들이 만개한 코스모스를 보며 가을 정취를 만끽하고 있다. 2026.10.5 연합뉴스

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개천절 대체공휴일이자 월요일인 5일은 전국이 대체로 흐리고 쌀쌀하겠다.북쪽의 찬 공기가 유입되면서 낮 기온이 전날보다 5도가량 떨어지는 데다 강한 바람으로 체감 온도는 더 낮겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.오전에는 전북 동부와 경북 서부 내륙, 전남권과 경남 서부 내륙, 제주도에 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.예상 강수량은 모두 5㎜ 미만이다.비가 내리는 지역에서는 가시 거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있으니 교통안전에 주의해야 한다.낮 기온은 18∼24도로 예보됐다.바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서는 0.5∼1.5m로 일겠다.안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 1.5∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.온라인뉴스부