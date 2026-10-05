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[포토] 가을바람이 그려낸 한 폭의 그림

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수정 2026-10-05 15:02
입력 2026-10-05 15:01
세줄 요약
  • 전국 대체로 흐리고 쌀쌀한 날씨
  • 북쪽 찬 공기 유입, 체감온도 하락
  • 일부 내륙·제주 빗방울, 교통 주의
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개천절 대체공휴일이자 월요일인 5일은 전국이 대체로 흐리고 쌀쌀하겠다.

북쪽의 찬 공기가 유입되면서 낮 기온이 전날보다 5도가량 떨어지는 데다 강한 바람으로 체감 온도는 더 낮겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

오전에는 전북 동부와 경북 서부 내륙, 전남권과 경남 서부 내륙, 제주도에 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.

예상 강수량은 모두 5㎜ 미만이다.

비가 내리는 지역에서는 가시 거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있으니 교통안전에 주의해야 한다.

낮 기온은 18∼24도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서는 0.5∼1.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 1.5∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.

온라인뉴스부
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