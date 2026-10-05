사회 [포토] 백사장으로 밀려 나온 멸치떼 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/05/20261005800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-05 10:23 입력 2026-10-05 10:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 5일 오전 강원 강릉시 경포해변 백사장에 많은 양의 멸치떼가 밀려 나와 눈길을 끌고 있다.이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다.경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다. 2026.10.5 연합뉴스 이미지 확대 5일 오전 강원 강릉시 경포해변 백사장에 많은 양의 멸치떼가 밀려 나와 눈길을 끌고 있다.이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다.경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다. 2026.10.5 연합뉴스 이미지 확대 5일 오전 강원 강릉시 경포해변 백사장에 많은 양의 멸치떼가 밀려 나와 눈길을 끌고 있다.이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다.경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다. 2026.10.5 연합뉴스 이미지 확대 5일 오전 강원 강릉시 경포해변 백사장에 많은 양의 멸치떼가 밀려 나와 눈길을 끌고 있다.이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다.경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다. 2026.10.5 연합뉴스 이미지 확대 5일 오전 강원 강릉시 경포해변 백사장에 많은 양의 멸치떼가 밀려 나와 눈길을 끌고 있다.이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다.경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다. 2026.10.5 연합뉴스 5일 오전 강원 강릉시 경포해변 백사장에 많은 양의 멸치떼가 밀려 나와 눈길을 끌고 있다.이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다. 경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 멸치떼가 경포해변 백사장에 밀려 나온 이유는? 상위 포식자에게 쫓김 수온 변화