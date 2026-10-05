[포토] 백사장으로 밀려 나온 멸치떼

1 / 5 이미지 확대 5일 오전 강원 강릉시 경포해변 백사장에 많은 양의 멸치떼가 밀려 나와 눈길을 끌고 있다.

이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다.

경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다. 2026.10.5 연합뉴스

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이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다.

경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다. 2026.10.5 연합뉴스

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이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다.

경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다. 2026.10.5 연합뉴스

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이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다.

경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다. 2026.10.5 연합뉴스

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이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다.

경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다. 2026.10.5 연합뉴스

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5일 오전 강원 강릉시 경포해변 백사장에 많은 양의 멸치떼가 밀려 나와 눈길을 끌고 있다.이 멸치떼는 고등어나 청어, 정어리 같은 상위 포식자들에게 쫓겨 얕은 해안으로 밀려난 것으로 추정된다.경포해변에서는 지난 6월에도 이같은 진풍경이 벌어지기도 했다.연합뉴스