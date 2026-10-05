모르는 20대 여성 돌로 내리친 50대 “술 취해 기억 안나”

시민들이 제압…구속영장 신청 방침

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

세줄 요약 용인 심야, 50대 남성의 돌 공격 발생

귀가하던 20대 여성 머리 타박상 입음

시민 제압 뒤 경찰 현행범 체포

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심야에 일면식도 없는 20대 여성의 머리를 돌로 내리친 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.경기 용인동부경찰서는 특수상해 혐의로 50대 남성 A씨를 현행범 체포해 조사 중이라고 5일 밝혔다.A씨는 이날 오전 1시 19분쯤 용인 처인구 역북동의 한 노상에서 20대 여성 B씨의 뒷머리를 돌로 때려 다치게 한 혐의를 받고 있다.A씨는 당시 아르바이트를 마치고 귀가하는 B씨를 따라가 갑작스레 범행한 것으로 조사됐다. B씨는 머리에 타박상을 입고 치료를 받고 있다.B씨의 비명을 들은 시민들이 경찰에 신고한 뒤 A씨를 제압했고, 출동한 경찰에 의해 A씨는 현행범 체포됐다.A씨와 B씨는 전혀 모르는 사이로 파악됐다.A씨는 경찰 조사에서 “술에 취해 기억나지 않는다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 사안의 중대성을 고려해 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.강남주 기자