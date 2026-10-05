전세계 호남 향우 250여명, 고향 찾아 역사·문화 체험

2~4일, 광주비엔날레·여수섬박람회 등 방문…5·18민주묘지 참배

광주 서구서 ‘세계 호남인의 날’ 기념식…유공자 표창·장학금 기탁

민형배 시장 “고향발전 헌신 세계 호남인들에 감사…지속연대 노력”

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장이 2일 오후 서구 JS웨딩컨벤션에서 열린 ‘2026 세계호남인의 날 기념식’에 참석, 고향을 찾은 호남향우들에게 큰절을 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 세계호남향우 250여명 고향 방문 행사 개최

남원·광주·여수 돌며 역사·문화 체험 진행

장학금 4200만원 기탁, 고향 연대 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주통합특별시는 세계호남향우회총연합회, 전북특별자치도와 함께 지난 2일부터 4일까지 세계 호남인들의 우의와 화합을 다지는 ‘2026 세계호남향우회 고향방문 행사’를 개최했다.세계호남향우회총연합회는 2013년 창립돼 세계 25개국 60개 지역의 호남향우회를 연결하고 있다. 세계 호남인의 날 기념식과 고향 방문 행사, 지역 청소년 초청 해외연수 등을 통해 호남과 교류하고 있다.이번 행사에는 미국·캐나다·일본·중국·호주 등지에서 고향을 찾은 호남향우 250여명이 참가했다. 이들은 2박3일간 전남광주·전북 곳곳을 방문해 고향의 역사를 되새기고 문화를 체험했다.첫날인 2일에는 남원 광한루원 등 전북지역 명소를 둘러본 후 광주서구 JS웨딩컨벤션에서 열린 ‘2026년 세계 호남인의 날 기념식’에 참석했다. 기념식에는 민형배 전남광주통합특별시장, 고정삼 전북특별자치도 경제부지사 등 300여명이 참석했다.기념식에서는 시립국악관현악단의 축하 공연, 세계호남향우회총연합회 경과보고, 대회사, 환영사와 축사, 유공 표창패 수여, 장학금 전달, ‘고향의 봄’ 제창 등이 진행됐다.표창패는 지역사회와 세계호남향우회 발전에 기여한 향우회원 10명에게 수여됐다. 세계호남향우회총연합회는 고향의 미래를 이끌어갈 지역 학생들을 위해 모금한 장학금 4200만원을 기탁했다.호남향우들은 둘째날인 3일 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 광주비엔날레, 여수해상케이블카와 오동도 등을 둘러봤다. 고향방문 마지막 날인 4일에는 여수세계섬박람회를 관람하며 전남의 섬 문화와 관광자원을 체험했다.이동수 세계호남향우회총연합회장은 “광주와 전남이 하나 돼 통합특별시가 된 지금, 전남광주에서 세계호남향우들이 만나게 돼 더욱 의미가 크다”며 “호남인의 긍지와 자부심을 갖고 당당하게 살아가자”고 말했다.민형배 통합특별시장은 “출신을 따지지 않고 ‘호남인’이라는 이름으로 먼저 통합을 삶에서 실천해 오시고, 해마다 후배들을 위해 든든한 지원을 아끼지 않으신 향우 여러분께 깊이 감사드린다”고 말했다. 이어 “이제는 고향이 답할 차례”라며 “전남광주는 통합의 힘으로 산업과 에너지, 문화와 관광의 역량을 결집해 대한민국의 새로운 성장동력으로 도약하겠다”고 밝혔다.전남광주 홍행기 기자