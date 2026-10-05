“도지사 집무실 빌려드립니다”… 도민 소통공간으로 변신

서귀포 집무실 도민 누구에게나 개방

최대 15명 최대 4시간 이용 가능

이용료 2시간 1만원… 시간당 5000원 추가

이미지 확대 도지사의 서귀포 지역 민원 면담 장소로 활용해 온 서귀포 집무실이 ‘서귀포 소통마루’로 전환해 운영한다.

세줄 요약 서귀포 집무실, 도민 소통공간으로 전환

39㎡ 규모, 최대 15명 이용 가능

8일부터 사전 예약 접수 시작

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주도지사의 서귀포 집무실이 도민 누구나 회의와 의견 교류를 위해 이용할 수 있는 개방형 소통 공간으로 바뀐다.제주도는 도지사의 서귀포 지역 민원 면담 장소로 활용해 온 서귀포 집무실을 ‘서귀포 소통마루’로 전환해 운영한다고 5일 밝혔다.도민과 도정의 소통 접점을 넓히기 위한 것으로, 도민이나 단체가 자유롭게 모여 회의하거나 의견을 나누는 공간으로 개방한다.서귀포 소통마루는 39㎡ 규모로 최대 15명이 이용할 수 있다. 회의 테이블과 의자, 응접 소파, 모니터 등을 갖춰 소규모 회의나 간담회, 의견 교류 등에 활용할 수 있다.이용을 원하는 도민은 제주도청 홈페이지의 ‘도민우선 도지사실’에서 사전 예약하면 된다. 예약은 이용일 2일 전까지 신청해야 하며, 오는 8일부터 접수한다.운영시간은 평일 하루 3개 시간대로 나뉘며, 한 번에 최대 4시간까지 이용할 수 있다. 같은 신청인이나 단체의 이용은 월 2회 이내로 제한된다.사용료는 ‘제주특별자치도 공공시설의 유휴공간 개방 및 이용에 관한 조례’에 따라 최초 2시간 1만원이며, 이후 1시간마다 5000원이 추가된다. 냉·난방기를 사용할 경우 사용료의 30%가 가산된다.정치·종교·영리 목적의 행사나 공공질서를 훼손할 우려가 있는 경우에는 이용할 수 없다.송창윤 제주도 소통·제2공항담당관은 “도민이 자유롭게 만나 의견을 나누는 열린 공간으로 ‘서귀포 소통마루’가 폭넓게 활용되길 기대한다”며 “앞으로도 도민과 도정의 소통 접점을 넓혀 나가겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자