사회 꿈을 향한 도전 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/04/20261004500082 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-04 21:02 입력 2026-10-04 21:02 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 4일 서울 노원구 삼육대학교에서 수험생들이 2027학년도 수시모집 미술 실기고사를 치르고 있다. 2026.10.4. 도준석 전문기자 4일 서울 노원구 삼육대학교에서 수험생들이 2027학년도 수시모집 미술 실기고사를 치르고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2027학년도 수시모집 미술 실기고사가 열린 대학은? 삼육대학교 서울대학교