영화 암살자(들) 논란 촬영 장소 빌려준 대전시로 ‘불똥’

세줄 요약 역사 왜곡 논란 확산, 대전시로 비판 번짐

촬영 허가 경위와 폐막작 상영 지원 추궁

시, 줄거리 몰랐고 지역경제 차원 허가 해명

이미지 확대 서울의 한 영화관에 걸린 ‘암살자(들)’ 포스터. 연합뉴스

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영화 ‘암살자(들)’를 둘러싸고 역사 왜곡 논란이 확산하면서 촬영 장소를 빌려준 대전시에도 불똥이 튀고 있다.4일 대전시에 따르면 촬영 허가 경위 등을 확인하려는 국민의힘 의원들의 자료 요구가 빗발치고 있다.또한 영화 ‘암살자(들)’가 지난달 17∼19일 열린 ‘제8회 대전특수영상영화제’ 폐막작으로 상영된 것과 관련, 시에서 폐막작 상영을 지원한 사실이 있는지 등도 추궁을 받고 있다.시는 당황스럽다는 입장이다.시는 지난해 7월 영화 제작사 협조 요청을 받아 대전 동구 소제동과 옛 충남도청에서의 영화 촬영을 허가했는데 협조 공문에는 ‘대한민국 1970년대 시대상을 담은 영화’라는 간략한 설명만 적혀 있었다는 것이다.시 관계자는 “제작사가 촬영 협조를 요청할 때 영화 줄거리를 알려주지 않는다”면서 “대전시는 지역 경제 활성화 차원에서 평소처럼 영화 촬영을 허가한 것”이라고 설명했다.폐막작 선정은 지난 5월쯤 대전정보문화산업진흥원이 대행사를 통해 진행했고, 대전에서 현지 촬영이 이뤄져 폐막작으로 선택했다는 게 시의 설명이다.당시 시사회는 신청한 시민들을 상대로 추첨을 통해 초대권이 배부됐고, 시에서 입장권을 구매한 사실은 없는 것으로 전해졌다.시 관계자는 “사회적 파장이 큰 영화인 줄 알았더라면 촬영을 허가하지 않았을 것”이라면서 “관광객 유치 등을 위해 영화 촬영을 지원했는데 이런 상황이 벌어져 난처하다”고 토로했다.대전 박승기 기자