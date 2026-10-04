“일상 속 마음건강 돌봄”…전남광주시, 10~24일 ‘정신건강주간’ 운영

16일 광주청사에서 기념식…특강·전시·공연·인식개선 캠페인 등 다채

‘정신건강은 마주하면서 시작합니다’ 주제…자연스런 문화로 정착 지원

이미지 확대 2026 정신건강문화행사 포스터.

세줄 요약 정신건강의 날 맞아 홍보주간 운영

기념식·강연·전시·체험행사 마련

지역별 캠페인으로 인식개선 추진

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전남광주통합특별시가 오는 10일 ‘정신건강의 날’을 맞아 10일부터 24일까지를 ‘정신건강 홍보주간’으로 정하고, 문화행사와 인식개선 캠페인을 펼친다고 4일 밝혔다.올해 행사는 ‘마주해요, 정신건강은 마주하면서 시작합니다’를 주제로 시민들이 일상에서 마음건강을 스스로 돌볼 수 있는 사회적 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.전남광주시가 주최하고 광주·전남 광역정신건강복지센터가 공동 주관하며, 27개 기초정신건강복지센터와 7개 중독관리통합지원센터가 함께 한다.‘정신건강의 날 기념식’은 오는 16일 오후 2시 광주청사 대회의실에서 열린다.1부 기념식에서는 지역의 정신건강과 자살 예방을 위해 헌신해 온 유공자에게 특별시장 표창을 수여하고, 팝페라팀 친친클래식의 축하 공연이 이어진다.2부에서는 리플러스 인간연구소 박재연 소장이 ‘내 감정을 마주할 때 찾아오는 자유’를 주제로 특별강연을 진행하며, 시민들에게 자신의 마음을 돌보는 방법을 제시한다.행사장 앞에서는 통합특별시의 생애주기별 정신건강 사업 홍보와 함께 알코올 등 중독질환에 대한 올바른 정보 안내, 체험 프로그램이 운영된다.2일 고흥군을 시작으로 전남광주시 곳곳에서 정신건강의 중요성을 알리고 인식을 개선하는 캠페인과 행사가 진행된다. 8일부터 15일까지 동구 CM아트홀에서는 정신질환 당사자 작품 전시 ‘12:32(일이삼이) 우리가 마주보는 시간’이 열리며, 14일에는 남구 빛고을시민문화관에서 심리학과 예술을 융합한 ‘심리×음악회’를 개최한다.이와 함께 ▲토크콘서트(광산구) ▲음악토크콘서트(여수) ▲공개강좌(순천) ▲중독탈출 프로젝트(동구) ▲샌드아트공연(신안) ▲걷기 캠페인(나주·구례·해남·영암·완도) 등 다양한 캠페인을 지역별로 운영할 예정이다.전남광주 홍행기 기자