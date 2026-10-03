[속보] 김상욱 “러시아女 동거·필리핀 성매매? 무혐의 땐 의혹 제기자들 정계 은퇴하라”

세줄 요약 사생활·성매매 의혹 전면 부인

무혐의 시 제기자 정계 은퇴 요구

확대 재생산 언론 공식 사과 촉구

이미지 확대 김상욱 울산시장이 28일 오전 전남광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 참배를 마친 뒤 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.9.28 뉴시스

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김상욱 울산시장이 자신을 둘러싼 사생활·성매매 의혹을 강력히 부인하면서 ‘무혐의’ 결과가 나오면 의혹을 제기한 정치인들은 정계에서 은퇴해야 한다고 주장했다.김 시장은 3일 자신의 페이스북과 유튜브 채널 ‘김상욱TV’에 올린 글에서 “성매매 의혹 등 근거 없는 의혹 제기에 대해 경찰 수사 결과 무혐의가 나오면, 그 즉시 의혹 제기하고 허위 선전·선동한 무책임하고 비겁한 분들은 ‘정계 은퇴’ 및 ‘의원직 사퇴’하는 책임 있는 행동을 해야 한다”고 밝혔다.그는 “아울러 열심히 확대 재생산하며 시민들에게 혼란과 피해를 야기한 특정 언론사들은 그 즉시 시민들께 ‘공식 사과’해야 한다”고도 했다.김 시장은 “지난 선거 때부터 러시아 여자 동거설, 요구르트 아줌마 불륜설, 불륜 올림픽설 등 말도 안 되는 마타도어를 펼치더니 급기야 3~4년 전 변호사 시절 출입국 업무 확대를 위한 현지 업계 접촉 등 목적으로 필리핀에 다녀온 것을 기화로 ‘필리핀 성매매설’까지 제기하고 있다”고 설명했다.이어 “돼지는 진흙을 좋아한다. 진흙 좋아하는 돼지와 인간이 진흙탕에서 싸우면 돼지만 좋다. 그래서 인간의 존엄을 지키기 위해 ‘돼지 너 혼자 뒹굴어라’ 하고 있는데, 정도가 지나친 것 같다”며 “그로 인해 시민들이 소모적 논쟁에 빠지고, 중요한 시정의 동력이 훼손되고 있다. 그 피해는 시민들께 되돌아가고 있다”고 강조했다.김 시장은 의혹 제기자들을 향해 거듭 정계 은퇴와 공식 사과 요구를 한 뒤 “만약 이 요구가 받아들여지지 않는다면, 시민들의 힘으로 ‘정치적 심판’을 반드시 해야 한다. 진정한 피해자는 대한민국 국민들이기 때문”이라고 덧붙였다.한편 김 시장은 6·3 지방선거 과정에서 공직선거법 등 위반 혐의로 고발돼 경찰 수사를 받고 있다. 선거 과정에서 제기된 의혹과 함께 원정 도박 및 성매매 의혹 등과 관련해서도 고발이 이뤄진 것으로 알려졌다.김 시장은 지난달 29일 더불어민주당 유튜브 ‘민티07’에 출연해 “토요일도 또 조사받으러 가야 한다”며 경찰 조사를 받을 예정이라고 직접 밝힌 바 있다.이정수 기자