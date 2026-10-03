“배달 갔더니 동전으로 3만원 주네요”… 100원짜리 가득 지퍼백엔 ‘10번 넘게 셌어요’ 메모

세줄 요약 관악구 배달 현장, 동전 가득 지퍼백 발견

메모엔 ‘3만원 맞아요, 열 번 넘게 셌어요’

배달기사, 돈과 음식 그대로 두고 훈훈함

이미지 확대 음식 배달을 갔던 라이더(배달기사)가 동전으로 받은 음식값 3만원을 그대로 두고 왔다는 사연이 전해졌다. 온라인 커뮤니티 ‘에펨코리아’ 캡처

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음식 배달을 갔던 라이더(배달기사)가 동전으로 받은 음식값 3만원을 그대로 두고 왔다는 사연이 전해져 온라인을 훈훈하게 달구고 있다.3일 온라인 커뮤니티 ‘에펨코리아’(펨코)에는 ‘배달하고 동전으로 3만원 받음’이라는 제목의 글과 함께 인증샷 한 장이 올라왔다.글쓴이 A씨는 “서울 관악구 판자촌 쪽”으로 배달을 갔었다며 당시 상황을 전했다.그는 ‘현금 문 앞에 뒀으니 문 앞에 음식 놓아달라’는 주문자의 요청사항대로 음식을 문 앞에 뒀는데 놓여 있는 현금은 전액 지폐가 아닌 대부분 동전이었다는 취지로 설명했다.A씨가 공유한 사진을 보면 작은 지퍼백 안에 1000원짜리 지폐 몇 장과 100원짜리 동전들이 가득 들어 있다.지퍼백 속 돈과 함께 들고 있는 메모에는 ‘3만원 맞아요. 열 번 넘게 셌어요’라는 글씨가 귀여운 글씨체로 적혀 있다.A씨는 “돈이랑 음식 그냥 그대로 두고 왔다. 돼지저금통 깼으면 통장 직행해야지”라며 주문자가 알뜰살뜰 돈을 모았을 심정을 헤아렸다.그는 댓글로 남긴 추가 설명에서 “가게배달 피자였는데, 언덕도 높고 배달도 안 빠져서 갔더니 이런 경험이 있더라”며 “피자○○ 배달시킨 거라서 선물이라 생각하고 다 놔두고 왔다”고 부연했다.해당 사연에는 500개 넘는 댓글이 달린 가운데 대부분은 글쓴이에 공감하고 응원하는 반응이어서 훈훈함을 안겼다.다수의 펨코 이용자들은 주문자와 관련해서 “착한 가난이 느껴진다”, “‘열 번 셌어요’ 귀엽다”, “아직 어린 것 같은데 꼭 행복해라”, “얼마나 큰맘 먹고 시켰을까 ㅠㅠ” 등 댓글을 적었다.글쓴이에 대해서는 “험악한 요즘 세상이 필요로 하는 영웅이 당신 같은 사람이다”, “어떤 형태로든 분명 본인에게 다시 복으로 돌아올 거다”, “멋있고 대단하다”, “마음 따뜻하게 해줘서 고맙다” 등 응원의 말을 남겼다.이정수 기자