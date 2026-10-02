사회 [포토] 꽃그림 속 가을 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/02/20261002800016 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-02 17:51 입력 2026-10-02 17:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 가을 산책2일 경북 고령군 다산 은행나무숲 코스모스 화원에서 시민들이 가을 나들이를 즐기고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 가을 산책2일 경북 고령군 다산 은행나무숲 코스모스 화원에서 시민들이 가을 나들이를 즐기고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 눈부신 가을2일 경북 고령군 다산 은행나무숲 코스모스 화원에서 시민들이 가을 나들이를 즐기고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 코스모스 화원에서 즐기는 가을2일 경북 고령군 다산 은행나무숲 코스모스 화원에서 시민들이 가을 나들이를 즐기고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 코스모스 사이에서2일 경북 고령군 다산 은행나무숲 코스모스 화원에서 시민들이 가을 나들이를 즐기고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 코스모스 화원에서 즐기는 가을2일 경북 고령군 다산 은행나무숲 코스모스 화원에서 시민들이 가을 나들이를 즐기고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 눈부신 가을2일 경북 고령군 다산 은행나무숲 코스모스 화원에서 시민들이 가을 나들이를 즐기고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 2일 경북 고령군 다산 은행나무숲 코스모스 화원에서 시민들이 가을 나들이를 즐기고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 시민들이 나들이를 즐긴 장소는? 다산 은행나무숲 다산 소나무숲