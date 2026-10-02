사회 [포토] ‘부캉이 구조작업’ 진행중 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/02/20261002800014 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-02 17:06 입력 2026-10-02 17:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 그물에 막힌 부캉이2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 그물에 막힌 부캉이2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 부캉이 2차 구조작업2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 부캉이 2차 구조작업2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 부캉이 먼 바다로 갈까2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 부캉이 2차 구조작업2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 먼 바다로 향하는 부캉이2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 구조작업에 사용된 주요 도구는? 대형 그물 소형 그물