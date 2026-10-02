개천절 연휴 서울 곳곳서 집회 및 행사…광화문·강남 등 주요 도로 통제

세줄 요약 개천절 연휴 서울 도심·강남권 집회와 행사 집중

세종대로·종로·을지로·도산대로 등 도로 통제

경찰, 교통경찰 배치와 지하철 이용 권고

이미지 확대 2026 강남 페스티벌 행사 관련 교통 관리 자료. 서울경찰청 제공

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개천절 연휴인 오는 3일부터 5일까지 서울 도심 곳곳에서 대규모 집회와 행진 등이 열려 주요 도로가 통제된다.2일 서울경찰청에 따르면 전광훈 사랑제일교회 목사가 주축인 자유통일당은 3일 오후 1시부터 동화면세점 앞 세종대로 일대에서 집회를 연다. 집회 종료 후 오후 4시부터는 새문안로와 자하문로를 이용해 신교사거리까지 행진한다.국민의힘과 천만인운동본부, 전군구국동지연합회, 팔레스타인연대 등도 이날 오후 숭례문과 서울역, 보신각 등 도심 곳곳에서 집회한 뒤 종로와 을지로 등을 이용해 행진할 예정이다. 이에 따라 세종대로를 비롯한 도심 주요 도로에서 교통 혼잡이 예상된다.강남권에서는 3∼5일 도산대로를 중심으로 ‘2026 강남페스티벌’이 열린다.도산대로 도산공원사거리∼학동사거리 약 500ｍ 구간은 3일 자정부터 5일 오전 5시까지 양방향 전 차로가 통제된다.특히 3일 오후 4시부터 오후 6시 30분까지 이 구간에서 대규모 거리 퍼레이드가 예정돼 있어 행사 전후 청담사거리∼학동사거리 약 730ｍ 구간도 남·북 간 차량 통행이 일시적으로 통제된다.경찰은 집회와 행사장 주변에 교통경찰 등을 배치하고 가변차로를 운영하는 등 질서 유지에 나설 방침이다. 도심권에는 교통경찰 등 209명, 강남권에는 753명이 배치된다.서울경찰청 관계자는 “도심권과 강남권 등에서 교통 혼잡이 예상되는 만큼 가급적 지하철을 이용하고 차량을 이용할 경우 교통정보를 미리 확인해달라”고 당부했다.한편 집회 장소 등 자세한 교통 상황은 서울경찰청 교통정보 안내 전화, 교통정보센터 홈페이지, 카카오톡(서울경찰교통정보) 등을 통해 확인할 수 있다.임태환 기자