사회 [포토] 대검찰청에서 공소청으로 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/01/20261001800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-01 17:38 입력 2026-10-01 17:38 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 공소청 출범을 앞둔 1일 서울 서초구 서초동 대검찰청에서 관계자들이 청사 앞 도로표지판을 교체하고 있다. 2026.10.1 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 공소청 출범을 앞둔 1일 서울 서초구 서초동 대검찰청에서 관계자들이 청사 앞 도로표지판을 철거하고 있다. 2026.10.1 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 공소청 출범을 하루 앞둔 1일 서울 서초구 대검찰청 입구에 설치된 대검 현판이 공소청 현판으로 교체되기에 앞서 목조 가림막에 둘러싸여 있다. 2026.10.1 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 공소청 출범을 하루 앞둔 1일 서울 서초구 대검찰청 입구에 설치된 대검 현판이 공소청 현판으로 교체되기에 앞서 목조 가림막에 둘러싸여 있다. 2026.10.1 [공동취재] 연합뉴스 검찰청 폐지와 공소청·중수청 출범을 하루 앞둔 1일 서울 서초구 대검찰청 앞에서 작업자들이 안내판을 교체하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 대검찰청이 폐지되면서 새로 설치되는 기관은? 공소청과 중수청 감사청과 수사청