메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[포토] 제주 올레길의 가을

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-10-01 16:22
입력 2026-10-01 16:22
세줄 요약
  • 전국 아침 기온 5도까지 하강
  • 낮 최고 19~23도, 일교차 확대
  • 오전 일부 지역 빗방울 가능
1/ 3


금요일인 2일은 전국 최저 기온이 5도까지 떨어지는 등 쌀쌀하겠다.

아침 최저기온은 5~14도, 낮 최고기온은 19~23도로 예보됐다.

서울(11도), 세종(9도), 춘천(7도) 등 중부지방뿐 아니라 전주(9도), 대구(10도) 등 남부지방도 아침 기온이 10도 안팎으로 내려가겠다.

전국 대부분 지역의 낮 최고기온도 20도 안팎으로 형성되겠다.

낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어져 건강관리에 유의해야겠다.



오전에는 충청권과 전라권, 경북권, 경남 북서 내륙, 제주도 등지에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
2일 전국 최저기온의 최솟값은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기