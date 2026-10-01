[포토] 제주 올레길의 가을

세줄 요약 전국 아침 기온 5도까지 하강

낮 최고 19~23도, 일교차 확대

오전 일부 지역 빗방울 가능

1 / 3 이미지 확대 1일 제주시 애월읍 항몽유적지를 찾은 관광객이 코스모스와 해바라기 등이 만개한 올레길을 걷고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 1일 제주시 애월읍 항몽유적지를 찾은 관광객이 코스모스와 해바라기 등이 만개한 올레길을 걷고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 1일 제주시 애월읍 항몽유적지를 찾은 관광객이 코스모스와 해바라기 등이 만개한 올레길을 걷고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

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금요일인 2일은 전국 최저 기온이 5도까지 떨어지는 등 쌀쌀하겠다.아침 최저기온은 5~14도, 낮 최고기온은 19~23도로 예보됐다.서울(11도), 세종(9도), 춘천(7도) 등 중부지방뿐 아니라 전주(9도), 대구(10도) 등 남부지방도 아침 기온이 10도 안팎으로 내려가겠다.전국 대부분 지역의 낮 최고기온도 20도 안팎으로 형성되겠다.낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어져 건강관리에 유의해야겠다.오전에는 충청권과 전라권, 경북권, 경남 북서 내륙, 제주도 등지에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.온라인뉴스부